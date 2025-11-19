¿Cuántos partidos podría perderse Omar Marmoush a través de AFCON cuando Man City entregó el problema de Erling Haaland?

Omar Marmoush podría ser un jugador clave para el Manchester City esta temporada, ya que buscan aliviar la carga del talismán Erling Haaland.

Erling Haaland y Omar Marmoush

Cuando la Copa Africana de Naciones (AFCON) comience el próximo mes, una gran cantidad de clubes de la Premier League se verán privados de los servicios de algunos de sus jugadores estrella.

El City perderá a Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri, ninguno de los cuales seleccionaría al nombrar el once inicial más fuerte del City. ¿Entonces no tienen nada de qué preocuparse? Bueno, no del todo.

Dado que la AFCON tendrá lugar del 21 de diciembre al 18 de enero, la competición cubre el período más agitado del calendario de la Premier League, por lo que cualquier ausencia se sentirá. Y en el caso de Marmoush, el City pierde el suplente de su jugador más importante.

Erling Haaland ha estado en una forma imparable esta temporada, con sus 14 goles en 11 partidos de liga ayudando al City a llegar a la carrera por el título. Haaland ha sido titular en todos los partidos de la Premier League y la Liga de Campeones en lo que va de temporada, siendo las dos apariciones de la Copa Carabao del City las únicas veces que se le ha dado un descanso.

El City volverá a la acción en la Copa Carabao el próximo mes cuando reciba al Brentford en los cuartos de final, solo cuatro días antes de que comience la AFCON, por lo que es difícil imaginar que Marmoush esté disponible para el partido contra los Bees.

Con un posible partido de ida de la semifinal de la Copa Carabao la semana del 12 de enero, junto con un empate en la tercera ronda de la Copa FA el fin de semana anterior, Pep Guardiola podría haber visto una oportunidad para cambiar su grupo. Sin embargo, el City podría quedarse sin Marmoush y Ait-Nouri durante bastante tiempo si ambos logran un progreso profundo en el torneo.

Mientras el City busca proteger a Haaland lo mejor que puede, aquí hay un vistazo a los juegos que uno de sus posibles reemplazos podría perderse durante el período festivo.

Partidos que Marmoush podría perderse:

Crystal Palace (A) – Premier League – 14 de diciembre

Brentford (H) – Copa Carabao – 17 de diciembre

West Ham (H) – Premier League – 20 de diciembre

Nottm Forest (A) – Premier League – 27 de diciembre

Sunderland (A) – Premier League – 1 de enero

Chelsea (H) – Premier League – 4 de enero

Brighton (H) – Premier League – 7 de enero

Tercera ronda de la Copa FA (H/A) – Copa FA – W/E 10 de enero

Semifinal de la Copa Carabao (H/A) – Copa Carabao – W/C 12 de enero

Manchester United (A) – Premier League – Mi/E 17 de enero

Bodo/Glimt (a) – Liga de Campeones – enero