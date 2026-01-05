¿Cuánto le costará al Man United reemplazar a Rubén Amorim después de que se repitiera el error de Erik ten Hag?

El Manchester United busca nuevo entrenador tras tomar el lunes la decisión de despedir a Rubén Amorim tras 14 meses difíciles al mando

La decisión del Manchester United de despedir a Rubén Amorim tendrá un coste económico para el Club (Imagen: PA)

Un experto en finanzas del fútbol cree que la decisión del Manchester United de contratar y luego reemplazar a Ruben Amorim podría costarle al club hasta 50 millones de libras esterlinas. Los Rojos están buscando su séptimo entrenador permanente desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013 tras el despido de Amorim el lunes.

El jugador de 44 años sucedió a Erik ten Hag en noviembre de 2024, una decisión que obligó al United a pagar £10,4 millones de libras esterlinas en daños al holandés y a su cuerpo técnico en ese momento. Y las dudas sobre el futuro de Amorim surgieron después del empate 1-1 del domingo en Leeds, con el portugués insinuando que podría irse cuando su contrato expire en 18 meses.

A pesar de su título oficial de entrenador en jefe desde su nombramiento en el Ineos en noviembre de 2024, el ex jugador del Sporting insistió en ser nombrado entrenador en Old Trafford.

Ineos ha optado ahora por poner fin al proyecto Amorim y despedirlo tras catorce meses en el M16. El club emitió un comunicado confirmando su salida, expresando optimismo de que este cambio mejorará su desempeño en la Premier League esta temporada y mantendrá el fútbol europeo a su alcance.

Y el Dr. Rob Wilson, Director de Educación Ejecutiva del Campus Universitario de Negocios del Fútbol en Londres, dijo a AceOdds que reemplazar a Amorim probablemente sea otra tarea costosa para United.

Dijo: “Los salarios de Rubén Amorim eran significativamente más bajos que los de otros entrenadores de la Premier League, probablemente debido al costo de liberarlo de su contrato con el Sporting de Lisboa.

El Manchester United ha despedido a Rubén Amorim (Imagen: Getty Images)

“Intuitivamente, una cifra de £12 millones parece apropiada para su contrato, aunque no está claro si se trata solo de él o de todo su equipo, que vino con él.

“Sin embargo, si nos fijamos en el paquete total para reemplazar a Amorim, esta cifra podría aumentar rápidamente a £50 millones, según los costos estimados en los que incurrió el Manchester United al despedir a Erik ten Hag y reemplazarlo con Amorim.

«Esta es una cantidad que el Manchester United probablemente preferiría no gastar en un año, especialmente si el club hace despidos en otros lugares».

El ex mediocampista de los Rojos y actual entrenador sub-18, Darren Fletcher, ha sido puesto temporalmente a cargo de los asuntos del primer equipo del United.

El jefe del Crystal Palace, Oliver Glasner, y el ex entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, se encuentran entre los nombres permanentemente vinculados con el sucesor de Amorim.

Los Rojos se toman un descanso de la Premier League después del partido del miércoles contra Burnley, mientras que el domingo reciben al Brighton & Hove Albion en Old Trafford en la Copa FA.

Luego, el United se enfrentará al Manchester City en Old Trafford seis días después, antes de viajar a la capital para enfrentarse al Arsenal en el Emirates Stadium el domingo 25 de enero.