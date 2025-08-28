¿Cuándo se confirmaron los partidos de la Liga de Campeones de Man City?

Manchester City ha descubierto a sus oponentes para la fase de la Liga de la Liga de Campeones

Manchester City ha descubierto a sus oponentes de la Liga de Campeones

Manchester City ahora conoce a los oponentes de su fase de competencia en la Liga de Campeones después del empate el jueves por la noche.

Los Blues, eliminados en la ronda de play-off en la competencia de la temporada pasada, esperan mejor esta vez. La ciudad debe terminar entre los ocho primeros para ir directamente a la fase de eliminación, terminando esas fiestas entre el noveno y el 24 que ingresan a la ronda de play-off y a los 10 inferiores que caen de Europa.

City juega Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Galatasaray en casa y tiene viajes al Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt y Mónaco.

Las fechas confirmadas para luminarias se liberan a más tardar el sábado, pero las fechas de la competencia de la Liga de Campeones ya se han establecido en piedra.

¿Cuándo son las competiciones de fase de competencia?

Matchday 1: 16–18 de septiembre de 2025

Matchday 2: 30 de septiembre – 1 de octubre de 2025

Matchday 3: 21/22 de octubre de 2025

Matchday 4: 4/5 de noviembre de 2025

Matchday 5: 25/26 de noviembre de 2025

Matchday 6: 9/10 de diciembre de 2025

Matchday 7: 20/21 de enero de 2026

Matchday 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo son los juegos de nocaut?

Play-offs de fase knockout: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Tour de 16: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Quarterfinals: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinal: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026