¿Cuándo se abrirá la ventana de transferencia de enero? Detalles de la Premier League confirmados para Man United y Man City

Manchester United y Manchester City no pueden firmar nuevos jugadores hasta enero después de que se cierre la ventana de verano

Se han confirmado los detalles de la ventana de transferencia de enero.

El polvo puede haberse establecido justo en el día de la fecha límite de verano, pero no pasa mucho antes de que la ventana de transferencia de enero se vea a la vista.

Los clubes de la Premier League gastaron casi £ 3 mil millones este verano en una de las ventanas más agitadas en los últimos tiempos.

Se completaron una gran cantidad de grandes ofertas. Manchester United y Manchester City estuvieron entre los mayores gastadores, porque ambos clubes intentan tener temporadas más exitosas de las que lograron la última vez.

Las fiestas de la Premier League ahora tendrán sus escuadrones hasta el nuevo año, aunque pueden castigar la venta a clubes en el extranjero donde las ventanas nacionales aún están abiertas, como Turquía y Arabia Saudita.

La ventana de transferencia de la Premier League de enero está programada para el jueves 1 de enero de 2026 y se extiende hasta las 7 pm del lunes 2 de febrero.

La ventana se cerrará nuevamente a las 7 p.m., como lo hizo este verano, en lugar de la fecha límite anterior a partir de las 11 p.m.

El club de fútbol, ​​la Premier League y EFL correspondieron a un final anterior para evitar que los clubes y los oficiales de competencia trabajen en transferencias hasta la noche.

Los clubes de la Premier League deben presentar un equipo de 25 personas después de que se cierre la ventana.

El equipo de cada club no debe contener a más de 17 jugadores que no cumplan con los criterios del jugador local (HGP). El resto del equipo, hasta un total de 25, debe haber crecido.

La Premier League dice: «Un jugador cultivado por la casa significa un jugador que, independientemente de la nacionalidad o la edad, está registrado en un club que está afiliado a la Asociación de Fútbol o la Asociación de Fútbol de Gales por un período, continuo o no, de tres temporadas enteras o 36 meses, antes de su cumpleaños número 21).

«Los jugadores de un club menor de 21 años no están incluidos en las listas de escuadrones de 25 hombres. Estos jugadores también son elegibles para jugar en la Premier League.

«Para la temporada 2025/26 de la Premier League, los jugadores menores de 21 años nacerán el 1 de enero de 2004 o después de 2004».