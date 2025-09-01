Cuando Man City planea confirmar que Donnarumma, Transferson y Akanji esperen después del día de la fecha límite, espera

Manchester City tuvo un final ocupado en la ventana de transferencia con una nueva llegada y dos jugadores que se van, pero esos acuerdos serán confirmados el martes.

City confirmará el acuerdo de £ 26 millones para Gianluigi Donnarumma el martes (Imagen: Etsuo Hara/Getty Images)

Se espera que el Manchester City confirme la firma del portero Gianluigi Donnarumma el martes después de un contrato de £ 26 millones con París St-Germain.

El jugador de 26 años aprobó un médico médico en su país de origen el día de la fecha límite y tiene un bolígrafo para un acuerdo de cinco años, con la opción de otros 12 meses, en Etihad.

Aunque el acuerdo se completó después de que se presentó una hoja de acuerdos a la Premier League antes de la fecha límite el lunes a las 7:00 p.m., la confirmación oficial solo llegará el martes por la mañana.

Ese también será el caso de Ederson, cuya partida ha dejado espacio en el equipo para la llegada de Donnarumma. El jugador de 32 años ha derribado el telón en una estadía de ocho años en la ciudad al firmar para Fenerbahce por una compensación que podría aumentar a £ 11.2 millones, con alrededor de £ 9.5 millones de eso pagado por adelantado.

Ederson completará su traslado al lado turco de Super Ligt el martes, con su ventana de transferencia abierta por otros 10 días. La salida de Ederson siempre fue un requisito para que la ciudad complete su mudanza para Donnarumma.

Manuel Akanji también dejó el Etihad el día de la fecha límite. El jugador de 30 años llegó a Milán el lunes por la tarde para sellar un movimiento de préstamo estacional al Inter. Ese acuerdo se vuelve permanente a medida que la Serie A y Akanji de Inter Win en más de la mitad de sus funciones de juegos.

El medio detrás fue un reemplazo divertido en Brighton el domingo y había atraído mucho interés en la última semana de la ventana, pero quería seguir jugando en la Liga de Campeones.

También puede haber más salidas en Etihad, donde Galatasaray trabaja en un acuerdo para firmar Ilkay Gundogan. Al igual que Akanji, el mediocampista de 34 años tiene que aparecer ante los Blues esta temporada y Pep Guardiola está disponible para reducir el tamaño de su equipo.

Aunque Galatasaray tiene que firmar a Gundogan hasta el 12 de septiembre, tienen que completar ese acuerdo el martes a las 11 p.m. incluirlo en su equipo para la Liga de Campeones.

Eso puede significar un regreso a Etihad en enero, con los dos clubes que se reúnen en la fase de competencia de la competencia.

