Manchester United y otros clubes de la Premier League aún podrían vender jugadores más allá de la fecha límite de esta noche a las 7 p.m.

Manchester United aún podría vender jugadores después de que la ventana de transferencia de la Premier League esté cerrada a las 7 p.m.

Manchester United formó parte de un día transferido de día lleno de acción cuando los clubes de la Premier League seguían dividiendo el dinero.

La ventana de transferencia se cierra esta noche a las 7 p.m., después de lo cual las fiestas inglesas ya no pueden firmar para firmar a los jugadores.

Los primeros clubes de vuelo han gastado casi £ 3 mil millones este verano en una loca ediciones que gastan toda la línea.

Pero aunque los clubes de alto vuelo ya no pueden agregar nuevas caras a sus escuadrones más allá de la fecha límite de esta noche, aún pueden descargar jugadores no deseados a fiestas en el extranjero.

La ventana de la Premier League se cierra antes de lo normal este verano con The Football Club, Premier League y EFL, quienes están de acuerdo con las 7 p.m. Termine para evitar clubes y funcionarios de competencia que trabajan en transferencias hasta la noche.

La Serie A, De Bundesliga y la Ligue 1 también cierran sus ventanas a las 7 p.m. Mientras que en Escocia y España es a las 11 p.m.

Pero en otros lugares hay muchas opciones para que los equipos de la Premier League vendan más estrellas en septiembre.

La ventana en Turquía permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre. Recientemente ha habido una serie de venta a Turquía desde la Premier League y la perspectiva sigue siendo adicionales resultados en medio de especulaciones que vincula la voluntad de la Malacia de Manchester United una opción potencial.

La ventana en Arabia Saudita es otra con muchos días para correr, que se cerrará el 23 de septiembre.

Varios equipos de la Premier League han aprovechado la voluntad de los clubes de la Liga Saudita en la voluntad de gastar mucho en el talento en los últimos años. Darwin Núñez fue el jugador con el perfil más alto que dejó un club inglés para saudí este verano.

Otras ventanas que están abiertas más tarde que Inglaterra son los Países Bajos, que cerrarán el 2 de septiembre del 11 de septiembre del 2 de septiembre, Bélgica y Suiza (8 de septiembre), Grecia (12 de septiembre) y Serbia (17 de septiembre).

