¿Cuándo es la tercera ronda de la Copa Carabao? Tiempo, canal de televisión, transmitir como instrucción de lanzamiento de EFL en medio del cambio

Man United espera reservar su lugar en la tercera ronda de la Copa Carabao el miércoles por la noche.

La tercera ronda de la Copa Carabao tiene lugar el miércoles. (Imagen: Lillian Suwanumpha/AFP a través de Getty Images).

Manchester United espera unirse al Manchester City en la tercera ronda de la Copa Carabao cuando se reúnan el miércoles por la noche en Grimsby Town en Blundell Park.

Como resultado de no clasificarse para Europa para esta temporada, United presenta la competencia en la segunda ronda por primera vez desde 2014.

Es por eso que United tendrá que superar a los marineros de la Liga Dos para convertirse en miembro de City, Liverpool, Arsenal y Chelsea en la tercera ronda de empate.

Los Rojos llegaron a los cuartos de final de la Copa Carabao la temporada pasada y dejaron la competencia justo antes de Navidad después de una derrota por 4-3 contra el Tottenham Hotspur. En la ronda anterior, la ciudad fue derrotada por Spurs de la competencia y perdió 2-1.

A diferencia de la segunda ronda que se realizó a principios de este mes, el sorteo de la tercera ronda se realizará después de la conclusión de todos los neumáticos de la segunda ronda e inmediatamente seguirá la conclusión de la colisión de United con Grimsby, alrededor de las 10 p.m.

El sorteo se muestra en vivo en Sky Sports Football y Sky Sports News.

El EFL se explicó cómo se desarrollará la tercera ronda y dijo en un comunicado: «Después de la expansión del calendario de la competencia europea antes de la temporada 2024/25, el EFL será necesario nuevamente para implementar condiciones adicionales para el sorteo de la tres ronda de la Copa Carabao.

«En línea con la competencia del año pasado, la ronda de la Copa Carabao de esta temporada tendrá lugar tres juegos durante dos semanas (del 15 y 22 de septiembre), con competiciones en la Liga de Campeones (semana a partir del 15 de septiembre) y la Europa League (semana que comienza el 22 de septiembre) también planeó durante este período.

«Esto asegurará que ambos equipos que se hayan atraído a cada empate puedan cumplir con el accesorio en una de las semanas asignadas.

La tercera ronda de la Copa Carabao tiene lugar el miércoles por la noche. (Imagen: Plumb Images/Leicester City FC a través de Getty Images).

«Siempre sería la preferencia de la EFL llevar a cabo la caminata de la manera tradicional, pero estos cambios nos han obligado a la segunda temporada como resultado del fracaso de la UEFA para consultar a las competiciones de Europa antes de concluir su calendario de competencia».

El EFL ofrece más información sobre cómo funcionará la caminata, agregó: «Para el dibujo principal, se utilizarán dos tazones separados, un consistente en los ocho UCL (Champions League) y los clubes de UEL (Europa League) y una consistencia en los 24 clubes restantes.

«Dado que las bolas se dividen en dos macetas, se requiere primero un pre-Draw para determinar si cada uno de los ocho equipos UCL/UEL está jugando en casa o fuera.

«Esto se dibujará en vivo en Sky Sports durante la construcción del sorteo de la segunda ronda de Grimsby Town contra el Manchester United.

«Para el dibujo principal, los primeros ocho neumáticos están firmados alternando entre un club del tazón 1 y un club del tazón 2, con el posicionamiento de la casa/lejos del equipo UCL/UEL por adelantado en el sorteo anterior.

«Una vez que se han dibujado los primeros ocho neumáticos con los equipos UCL/UEL, los ocho neumáticos restantes solo se extraen del tazón 2».

Los números de pelota aún tienen que ser confirmados para el sorteo.