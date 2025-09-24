¿Cuándo es la cuarta ronda de la Copa Carabao? Números de fecha, hora y pelota con Man City en acción

El sorteo para la cuarta ronda de la Copa Carabao se acerca rápidamente, con Manchester City en la tercera ronda en la etapa de la batería

Manchester City vuelve a ser contrario a la Copa Carabao (Imagen: Laurence Griffiths/Getty Images)

Manchester City está esta noche en la campaña de la Copa Carabao contra Huddersfield Town y quiere reservar su lugar en la cuarta ronda.

La competencia es conocida por su potencial para producir resultados de choque. Y ciertamente no decepcionó en la segunda ronda. Grimsby Town de la Liga Dos causó una gran molestia al vencer al Manchester United, y recién ascendido a Sunderland y Leeds cayeron Para equipos con una liga inferior.

Grimsby continuó desafiando las expectativas en la tercera ronda y eliminó el lado del lado Sheffield Sheffield el miércoles. Estos resultados inesperados subrayan que la copa de este año puede ser una de las más abiertas e impredecibles en la memoria reciente, y el lado de Pep Guardiola esperará evitar la posible piel de plátano contra la posición de la Liga One.

A medida que el enfoque comienza a cambiar al sorteo de la cuarta ronda, los hombres te traen todo lo que necesitas saber …

¿Cuándo es la cuarta ronda de la Copa Carabao?

El empate para la cuarta ronda de la Copa Carabao 2025 está planeado para el miércoles 24 de septiembre. Se llevará a cabo en vivo después de la conclusión del Arsenal de Port Vale US, que comienza a las 8 p.m.

Se espera que el tirón en vivo comience alrededor de las 10 p.m., aunque esto depende de si los novios van a penalizaciones después de 90 minutos.

¿Cómo miro la cuarta ronda de la Copa Carabao?

Manchester City ganó el trofeo en 2021 por última vez (Imagen: Clive Rose/Getty Images)

La competencia se transmite en el evento principal de Sky Sports y Sky Sports Football. Como de costumbre, Sky también transmitirá el sorteo en su canal de YouTube de fútbol deportivo Sky y en sus plataformas de redes sociales de forma gratuita.

La cobertura del Arsenal de Port Vale US comienza a partir de las 7 p.m., con el empate inmediatamente después del último silbato.

¿Qué equipos están en el sorteo de cuarta ronda?

Los 16 equipos que progresan desde la tercera ronda se incluirán en el sorteo.

Aquí hay una visión de los equipos restantes, y los números de pelota para vigilar:

Pueblo de grimsby Brentford Palacio de cristal Ciudad de Swansea Barnsley de Brighton y Hove Albion Burnley o Cardiff City Fulham o Cambridge United Ciudad de Lincoln de Chelsea Wigan Athletic o Wycombe Wanderers Wolverhampton Wanderers o Everton Wrexham o lectura Liverpool o Southampton Huddersfield Town o Manchester City Tottenham Hotspur o Doncaster Rovers Newcastle United of Bradford City Port Vale o Arsenal

¿Cuándo se planean las competiciones de cuarta ronda?

La Copa Carabao está de vuelta en acción esta semana (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Están planeados para la semana que comienza el lunes 27 de octubre, con la mayoría de los juegos que probablemente se juegan el martes 28 de octubre o miércoles 29 de octubre. Los tiempos exactos se confirmarán después del sorteo.

Todos los neumáticos son de una sola pierna, con el primer equipo que se está dibujando.

¿Cuándo cerrarán los juegos de la tercera ronda?

Los últimos juegos en la tercera ronda tienen lugar esta noche.

Manchester City hará el viaje a Huddersfield, Newcastle -Gastheer Bradford City, Tottenham se enfrentará a Doncaster y Port Vale Eye, un gran malestar en casa en el Arsenal.