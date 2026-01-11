¿Cuándo es el sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA? Canal de televisión, fecha, hora, números de pelota.

Con la tercera ronda de la Copa FA casi terminada, miramos hacia el sorteo de la cuarta ronda

El sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA está a la vuelta de la esquina (Imagen: Nick Potts/PA Wire)

La Copa FA está ahora en pleno apogeo tras la llegada de los clubes de la Premier League y la Championship.

A medida que el polvo se asienta en un fin de semana agitado de acción en la tercera ronda, el camino hacia la final de Wembley comienza a tomar forma para los nombres que aún están en el sombrero. Macclesfield logró una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa FA cuando venció al Crystal Palace por 2-1 el sábado.

El Manchester City derrotó al desventurado Exeter en una impresionante victoria por 10-1, mientras que Liam Rosenior tuvo un comienzo ganador como entrenador del Chelsea al vencer al Charlton por 5-1. Después del partido entre Manchester United y Brighton, sólo queda un partido de la tercera ronda: el partido entre Liverpool y Barnsley el lunes por la noche.

Para los ganadores y aquellos que ya han asegurado su progresión, la atención se centrará ahora en la siguiente fase de la competición eliminatoria más antigua del mundo. Aquí, el Noticias de la noche de Manchester Descubra todo lo que necesita saber sobre el sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA.

¿Cuándo es el sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA?

El sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA tendrá lugar el lunes 12 de enero. El sorteo comienza alrededor de las 18.35 horas, antes del Liverpool vs Barnsley.

El sorteo tendrá lugar antes del partido entre Liverpool y Barnsley el lunes por la noche. (Imagen: La FA)

¿Cómo puedo ver el sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA?

El sorteo se retransmitirá en directo por TNT Sports 1. La cobertura comienza a las 18.30 horas, y el partido del Liverpool contra el Barnsley tendrá lugar en el mismo canal después del sorteo, con inicio a las 19.45 horas.

También se puede seguir online a través de la aplicación Discovery+ y del sitio web con una suscripción, pero también en el canal de YouTube de TNT Sports.

Números de balones del sorteo de la cuarta ronda de la Copa FA

Los números de bolas para el sorteo de la Cuarta Ronda de la Copa FA son los siguientes:

1. Wolverhampton Wanderers

2. Southampton

3. Villa Aston

4. puerto vale

5. Atletismo Wigan

6. ciudad de ipswich

7. Wrexham

8. Chelsea

9. ciudad de manchester

10. West Ham United o Queens Park Rangers

11. Brentford

12. Fulham

13. Sunderland

14. Liverpool o Barnsley

15. Burnley

16. Ciudad de Norwich o Walsall

17. Portsmouth o Arsenal

18. Condado de Derby o Leeds United

19. Ciudad de Swansea o West Bromwich Albion

20. Ciudad de Salford o ciudad de Swindon

21. Burton Albion

22. ciudad de grimsby

23. Hull City o Blackburn Rovers

24. Newcastle United

25. Oxford United

26. ciudad de leicester

27. ciudad de birmingham

28. ciudad de brístol

29. avivar la ciudad

30. Macclesfield

31. Manchester United o Brighton & Hove Albion

32. Sheffield United o Mansfield Town

El campeón Crystal Palace queda eliminado (Imagen: Tom Jenkins/Getty Images)

¿Cuándo se jugarán los partidos de la cuarta ronda de la Copa FA?

Los partidos de la cuarta ronda se llevarán a cabo el fin de semana del 14 de febrero. Las fechas y horarios específicos no se confirmarán hasta más adelante en el mes, pero se espera que los partidos se jueguen entre el viernes 13 de febrero y el lunes 16 de febrero.