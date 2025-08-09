Cuando Benjamin Sesko puede debutar a su esposo mientras se responde la pregunta del Arsenal

Benjamin Sesko es oficialmente un jugador del Manchester United y todos los ojos ahora lo serán si pudiera debutar para el equipo de Ruben Amorim para la nueva temporada

Manchester United ha confirmado la firma de Benjamin Sesko de RB Leipzig después de haber derrotado a Newcastle en su firma (Imagen: Maja Hitij/Getty Images)

Manchester United ha confirmado la firma de Benjamin Sesko de RB Leipzig.

La llegada del delantero en M16 se anunció el sábado con United Stry para revelarlo en Old Trafford para su último amigo de pretemporada contra Fiorentina. Sesko se une al equipo de Ruben Amorim después de que los Rojos llegaron a un acuerdo de transferencia de £ 74 millones con Leipzig a principios de esta semana.

Y todos los ojos lo serán ahora si hace su debut para los hombres de Amorim. El jugador de 22 años ha firmado mucho tiempo antes de que comience la nueva temporada de la Premier League el próximo fin de semana. United-Gastheer Arsenal el domingo 17 de agosto (inicio: 16.30 horas del Reino Unido) mientras que quieren comenzar positivo después de una sombría campaña 2024/25.

Sesko probablemente se rendirá en un momento determinado contra los Gunners, fitness que lo permite. Sus posibilidades de jugar también pueden depender de si Joshua Zirkzee es adecuado para aparecer.

El holandés ha estado ausente en United en la pretemporada debido a una lesión desconocida que fue recogida antes de la gira. Aunque viajó a los Estados Unidos, no podía participar en el entrenamiento del equipo.

Zirkzee apresuró su regreso de una lesión en los isquiotibiales la temporada pasada para estar disponible para la final de la Europa League y fue entrenado a principios de esta semana con el resto del equipo en Carrington, lo que sugiere que su regreso podría estar en manos. Sin embargo, recientemente trivializó la oportunidad de estar en forma para el amistoso contra Fiorentina, y confiesa que quiere estar listo para el comienzo de la temporada.

Las oportunidades de Sesko para comenzar contra el equipo de Mikel Arteta en poco más de una semana también pueden verse influenciadas por el futuro de Rasmus Hojlund. United está abierto a ofertas de alrededor de £ 30 millones para Dinamarca Internacional, con clubes de la serie de Italia interesadas.

Sesko habló en el sitio web del club después de que su mudanza al United se confirmó y dijo: “La historia de Manchester United es claramente muy especial, pero lo que realmente me interesa es el futuro.

“Cuando discutimos el proyecto, estaba claro que todo está presente para que este equipo siga creciendo y competir por los trofeos más grandes pronto.

“Desde el momento en que llegué, sentí la energía positiva y el entorno familiar que creó el club. Es claramente el lugar perfecto para alcanzar mi nivel máximo y para cumplir con todas mis ambiciones.

‘No puedo esperar para comenzar a aprender de Ruben [Amorim] Y contacte con mis compañeros de equipo para lograr el éxito que todos sabemos que podemos hacer juntos. «

