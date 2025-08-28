Cualquiera que pueda enfrentarse en la Liga de Campeones mientras la UEFA dibuja macetas

El sorteo para la fase de competencia de la Liga de Campeones tiene lugar esta noche.

Manchester City está ubicado en la competencia que se extiende por la Liga de Campeones (Imagen: Fabrice Coffrini/AFP a través de Getty Images)

El sorteo para la fase de la Liga de Campeones tendrá lugar esta tarde.

Manchester City aseguró su lugar en la competencia de esta temporada después de que terminaron en la Premier League la temporada pasada. También calificados a través de los cuatro primeros ingleses fueron los campeones Liverpool, el Arsenal y el Chelsea.

El quinto puesto en Newcastle United se arrastró porque se beneficiaron del lugar de clasificación adicional que se otorgó a clubes ingleses por su buena actuación colectiva en Europa en el período pasado; Mientras tanto, los ganadores de la Europa League Tottenham Hotspur también estarán involucrados.

Dos choques en las islas británicas en esa ronda de calificación final fueron los resultados de los celtas y los guardabosques. El lado de Brendan Rodgers fue derrotado por el equipo de Kazajstán, Kairat Almaty, en los penaltis, mientras que los Rangers fueron agregados por Club Brugge con 9-1.

Y a continuación se encuentra todo lo que los asistentes de la ciudad necesitan saber sobre el sorteo de esta noche.

¿Quién calificó para la fase de competencia?

Esta es la última lista de los 36 clubes involucrados en la fase de la liga de la Liga de Campeones 2025/26 y cómo calificaron:

2024/25 Ganadores de la UEFA Champions League: Paris Saint-Germain2024/25 Ganadores de la UEFA Europa League: Tottenham HotspurInglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester CityChelseaItalia: Napoli, Inter Milán, Atalanta, JuventusEspaña: Barcelona, ​​Real Madrid, Atlético de Madrid, Club AtléticoAlemania: Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia DortmundFrancia: Marsella, MónacoPaíses Bajos: PSV Eindhoven, AjaxPortugal: CP deportivoBélgica: Union Saint-GilloisePavo: GalatasarayRepública Checa: Slavia Praga Ganador de la Liga de Campeones Reequilibrio: OlympiacosLugares de rendimiento europeo: Newcastle United, VillarrealRondas de calificación – Path Champions: Bodo/Glimt, FC Copenhagen, Kairat Almaty, Pafos, QarabagRondas de calificación – Ruta de la liga: Benfica, Club Brugge

¿Cómo funciona el sistema de sorteos y botes de la Liga de Campeones?

Los clubes del mismo país no pueden enfrentarse y pueden jugar un máximo de dos clubes de otro país.

Las luminarias se dividen en equipos que juegan dos oponentes de cada una de las cuatro macetas, que están determinadas por el coeficiente de la UEFA, el récord de cada club en la competencia europea en los últimos cinco años.

Según este sistema, así es como se forman las cuatro macetas para el sorteo.

Pot 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Pot 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Bruggge.

Pot 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsella.

Pot 4: Consejo, Mónaco, Galasarasaray, Union Saint-Gilloise, Quagag, Athlese Club, Newcastle, Pafos, Airt.

El sorteo en sí comienza con Pot One, por lo que se selecciona primero el nombre de la ciudad, por ejemplo, el sistema de UEFA automatizado los colocará contra dos equipos de cada bote, igual a ocho oponentes en total.

Juegan un equipo de cada bote en el estadio Etihad y el otro desde cada bote lejos de casa.