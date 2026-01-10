‘Cronología’ del Man United para la convocatoria del entrenador en jefe después de las conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer

El Manchester United espera nombrar un entrenador interino a principios de la próxima semana tras el despido de Ruben Amorim, con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick bajo consideración.

Man United ha mantenido nuevas conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer. (Imagen: PA)

El Manchester United pretende nombrar un entrenador interino «a principios de la próxima semana» mientras discuten quién se hará cargo del primer equipo tras la marcha de Rubén Amorim.

El portugués fue liberado menos de un día después del empate 1-1 del pasado domingo contra el Leeds, un partido en Elland Road que quedó algo eclipsado por los encendidos comentarios del técnico portugués en la rueda de prensa previa al partido.

El ex técnico del Sporting ocupó el cargo sólo 14 meses después de ser elegido por la directiva de Old Trafford como sucesor de Erik ten Hag.

El United sigue adelante con sus planes de nombrar un entrenador interino hasta el verano antes de decidir sobre el reemplazo a largo plazo de Amorim, con Michael Carrick y Ole Gunnar Solskjaer, el anterior entrenador del club, ambos en línea para el puesto temporal.

Se dice que Solskjaer, quien fue despedido por el United en diciembre de 2019, tuvo conversaciones personales con la junta directiva del United el sábado.

Carrick, miembro del cuerpo técnico de Solskjaer, también ha sido contactado por el club.

Si bien aún no está claro quién será seleccionado, ESPN informa que se espera que se haga una cita a principios de la próxima semana.

También se dice que Ruud van Nistelrooy, otro ex entrenador del United, es un candidato.

El mismo informe muestra que Van Nistelrooy tiene la sensación de estar «más abajo» en la lista de posibles candidatos, según personas cercanas al holandés.

Ruud van Nistelrooy también se menciona como posible candidato (Imagen: PA)

Si bien Solskjaer se ha convertido en el favorito para el puesto, ya que previamente intervino y posteriormente aseguró el puesto de forma permanente.

Sin embargo, un problema potencial con la reelección del noruego podría ser reunir su equipo de trastienda, dado el apoyo anterior de Carrick, Mike Phelan y Kieran McKenna, quien ahora dirige Ipswich Town.

Solskjaer y Carrick pueden ser los nombres más mencionados para el papel, pero Darren Fletcher ha causado una impresión positiva desde que entró en acción tras la partida de Amorim y se le podría pedir que continúe en el papel.

Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick son candidatos para asumir el puesto interino en Man United. (Imagen: PA)

Por ahora, Darren Fletcher seguirá a cargo como entrenador interino antes del partido de la Copa FA de los Rojos contra Brighton & Hove Albion el domingo (16:30 horas).

Antes de hacerse cargo del equipo para el partido de la Premier League contra el Burnley, Fletcher habló del honor que era ser entrenador del United.

Dijo: «Surrealista. Es un honor increíble dirigir un equipo del Manchester United, especialmente porque ni en mis sueños más locos es algo que podría suceder.

“Es un gran honor liderar el equipo y algo de lo que estoy muy orgulloso, pero dadas las circunstancias no esperaba que fuera feliz, así que eso es algo que no me resulta tan fácil.

«Pero sólo tengo que recordar que tengo un trabajo que hacer y sólo tengo que liderar el equipo mañana y pensar en el gran honor y orgullo que eso me traerá».