El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United exigió este verano antes de que finalmente obligara al proyecto Ruben Amorim.

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes celebran durante la Eurocopa 2024. (Imagen: Jürgen Fromme – Imagen de Firo Sportphoto/Getty)

Según los informes, Saudi Pro League Club Al-Nassr usó el gran Gran Cristiano Ronaldo del Manchester United para tratar de convencer a Bruno Fernandes de que se uniera a ellos este verano.

United Captain Fernandes, de 30 años, fue un jugador en gran parte de la pregunta durante la ventana de transferencia de verano, en la que Al-Hilal presionó duro para firmar al internacional portugués antes del club de la Copa Mundial. Deporte para hombres Comprende que el centrocampista ha tenido en cuenta esa transferencia, pero al final decidió quedarse en Old Trafford.

Se supone que Ruben Amorim ha hablado con Fernandes y con él que no se vaya. Ese estímulo para eventualmente permanecer en Al-Hilal para continuar con otros objetivos.

Sin embargo, no se cree que ha disuadido a todos los clubes de la Liga Profesora de Saudi para penetrar a Fernandes en la ventana de transferencia. El periodista Ben Jacobs entiende que Al-Nassr intentó usar Ronaldo para debilitar la determinación de Fernandes.

Se supone que Ronaldo ahora está fuertemente involucrado en la política de transferencia de al-Nassr y que dirigió un «enfoque informal» para Fernandes a fines de julio. Sin embargo, este enfoque fue golpeado rápidamente y, como sabemos, el jugador de 30 años sigue siendo un jugador unido.

Sin embargo, Jacobs admitió que no está claro si la determinación de United para mantener Fernandes será mucho más larga. El centrocampista portugués no será un contrato sin un contrato en 2027, por lo que el próximo verano les ofrecerá una última oportunidad realista para que United gane un buen dinero en su venta.

El periodista entiende que Fernandes solo ha puesto su mirada en Europa por el momento en Europa. El Manchester Evening News Entiende que el centro del campo de United es el siguiente en la fila para un cambio de imagen, en el que se espera que Carlos Baleba siga siendo un objetivo.

