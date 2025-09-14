Cristiano Ronaldo Snubbeld como Rafael Benítez ‘MÁS COMPLETO’ Jugador que Man United Icon

Rafael Benítez, que trabajó con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, insiste en que Mohamed Salah y Steven Gerrard de Liverpool fueron superiores, todos los jugadores de la leyenda del Manchester United

Rafael Benítez se ha recordado a sí mismo trabajar con Cristiano Ronaldo (Imagen: 2025 Jean Catuffe)

Rafael Benítez ha insistido en que Mohamed Salah es un jugador mejor completado que Cristiano Ronaldo.

El ex gerente de Liverpool cerró regularmente los cuernos con el Manchester United y Ronaldo durante sus seis años como jefe de Anfield entre 2004 y 2010. El español permanece estrechamente vinculado a Merseyside, incluso un hechizo corto como el jefe de Everton.

Entre la gerencia de Liverpool y Everton tomó la delantera para los clubes, incluidos el Inter de Milán, Chelsea y el Real Madrid, con la gestión de muchas de las principales estrellas del mundo, incluido Ronaldo en España.

Impreso sobre si podía elegir entre Salah, un jugador con el que realmente no trabajó juntos, y Ronaldo, Benítez le dijo a Shoot For Love: «Ronaldo es quizás el mejor finalista, pero Salah es más completa».

Benítez no trabajó con Ronaldo por mucho tiempo. Fue despedido en enero de 2016, solo siete meses en su reinado en el Bernabéu. Después de su partida, surgió la especulación de que una posible brecha con la leyenda del United jugó un papel en su renuncia.

Benítez ha insistido en que no dejó al Real Madrid por Ronaldo (Imagen: Imágenes deportivas de Eurasia, Getty Images)

Desde entonces, sin embargo, ha rechazado esas afirmaciones. Él dijo: «No es cierto que haya dejado el Real Madrid por Cristiano Ronaldo». En cambio, Benítez ha sido libre sobre el ícono portugués y dijo: «No es cierto que haya dejado al Real Madrid debido a Cristiano Ronaldo.

«Nunca hubo un problema entre nosotros; es un gran jugador. Extraordinario. Dejé el club por problemas internos, pero nada con Ronaldo».

Con respecto al mejor jugador que ha entrenado, Benítez ha pasado por alto tanto a Ronaldo como a Salah. Durante una aparición en la superposición, fue lo que era, fue Steven Gerrard quien se levantó en mí.

Benítez dice que Steven Gerrard es el mejor jugador que ha trabajado (Imagen: John Peters/Manchester United a través de Getty Images)

Él dijo: «Es el mejor jugador que he entrenado. En términos de un jugador completo». Stevie tiene el poder, podría marcar goles, bien en el aire, ambos pies, podría disparar desde distancia, corta, multas, entregas, entregas, tiros libres desde las esquinas. Defensa si es necesario. Tenía energía, entrenó bien y fue un buen profesional.

«El punto con él es que desde el principio fue un mediocampista de caja a caja y poco a poco, entendió el juego. Tenía todo el potencial y luego mejoró en términos de posición y decisiones. Pero fue genial desde el principio».