Cristiano Ronaldo ‘no quería quedar expuesto’ porque se negó a unirse a los compañeros del Man United

Cristiano Ronaldo sigue fuerte a la edad de 40 años y Ben Foster ha elogiado la increíble dedicación de la leyenda del Manchester United a su oficio.

La longevidad de Cristiano Ronaldo no es un error (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Ben Foster ha dado una idea de los extraordinarios esfuerzos de Cristiano Ronaldo detrás de escena en el Manchester United, revelando que la superestrella no mostró ningún interés en tomar una pinta con sus compañeros de equipo.

El ex portero de los Red Devils destacó lo incomparable que era la ética de trabajo de Ronaldo. A menudo era el primero en llegar y el último en salir del campo de entrenamiento del club en Carrington. El dúo jugó juntos durante la primera etapa de Ronaldo en Old Trafford cuando llegó cuando tenía 18 años procedente del Sporting CP en 2003.

Foster llegó al United dos años después y pudo presenciar en primera fila la dedicación del legendario delantero portugués para perfeccionar sus habilidades. Por lo general, se hace mucho hincapié en asistir a eventos sociales del equipo en los clubes de fútbol. A principios de este mes, Foster reveló que el castigo más grave en la lista de sanciones internas de su antiguo club, Wrexham, es saltarse la Nochebuena de los jugadores.

Sin embargo, afirmó que la negativa de Ronaldo a beber se debía a su inmenso talento. La ex estrella del Real Madrid y la Juventus continúa jugando a la avanzada edad de 40 años, encontrando regularmente el fondo de la red para el club Al Nassr de la Pro League saudí y la selección portuguesa.

Ahora ha marcado un récord de 143 goles en 225 partidos con su país, junto con 805 en 1.068 partidos a nivel de clubes. Foster cree que el profesionalismo inquebrantable de Ronaldo ha jugado un papel muy importante en la longevidad de su carrera.

Durante una charla en talkSPORT, el ex portero de Inglaterra dijo: «Definitivamente siempre estaba ahí, el primero en entrenar y el último en salir del entrenamiento. A veces llegaba temprano y él ya había estado allí. Ya había recibido todos sus masajes y estaba en el gimnasio.

Foster vio de primera mano la dedicación de Ronaldo (Imagen: Getty Images)

«No hay nadie más que pueda hacer lo que ha hecho Cristiano y mantener este nivel durante tanto tiempo. Es un bicho raro. No tenía ningún interés en ello». [going for a drink]. Para ser honesto, no es un bebedor. Ronnie no tiene idea de querer participar.

«Sabía que habría gente que intentaría exponerlo, tomarle fotografías o ponerlo en posiciones intransigentes. Si se trata de fútbol y de querer hacerlo bien y trabajar duro, él está allí.

«Puede que no quiera molestarse con todas las pequeñas cosas fuera del campo, pero cuando se trata de deberes futbolísticos y de entrenar duro y hacer todo bien y profesionalmente, estaba en lo más alto de la lista».

Fergie tenía una relación especial de padre con la superestrella portuguesa (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

Foster continuó describiendo cómo la actitud profesional de Ronaldo lo convirtió en el favorito del técnico del United, Sir Alex Ferguson, llegando incluso a llamarlo «la mascota del maestro». Sin embargo, destacó que el trato preferencial del astro portugués es bien merecido por sus actuaciones sobre el césped.

«Siempre habló muy bien de Ronaldo, pero era bastante fácil hablar bien de él», añadió Foster. «Hizo todo cuidadosamente detrás de escena. Nunca fue disruptivo y le gustaba hacer ejercicio.

«Cada vez que entraba al campo un sábado por la tarde o un miércoles por la noche, o para un partido de la Liga de Campeones, él era invariablemente quien salvaba al equipo. Es bastante fácil hablar bien de una persona así, pero estaba muy claro que definitivamente era el favorito del profesor».

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.