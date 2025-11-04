Cristiano Ronaldo deja claros los sentimientos del Man United y Rubén Amorim mientras se da otro golpe

Cristiano Ronaldo dio una nueva mirada a la jerarquía del Manchester United en una explosiva entrevista con Piers Morgan y opinó sobre Rubén Amorim

Cristiano Ronaldo habló sobre el Manchester United en Piers Morgan sin censura

Cristiano Ronaldo ha pronunciado otro veredicto brutal sobre el Manchester United, advirtiendo que Rubén Amorim no puede hacer «milagros».

Ronaldo ha afirmado que la jerarquía del club aún no ha dado los pasos necesarios para devolver al United a la cima del juego. En una entrevista con Piers Morgan, el internacional portugués dio otra mirada detallada a los problemas del United y explicó por qué cree que su antiguo club todavía está pasando apuros.

Dijo: “Para mí, estoy triste por el club, que es uno de los clubes más importantes del mundo y un club que todavía tengo en mi corazón por razones obvias.

Antes de continuar: «Hay que seguir a la gente inteligente, gente inteligente, para crear una base para el futuro como lo ha hecho el Manchester United». [done] hace tantos años.

«Nicky Butt, Gary, Roy Keane, Beckham se convirtieron en grandes jugadores, pero tenían juventud. Así que el Manchester United no tiene estructura en este momento.

«Espero que esto cambie en el futuro, presente y futuro porque el potencial del club es grande. Es uno de los clubes más importantes del siglo».

Después de un mal comienzo de temporada, Amorim estaba bajo presión, y algunos incluso sugirieron que una derrota ante el Sunderland a principios de octubre podría haber provocado su despido.

Pero el United ha dado un giro en las últimas semanas y un empate 2-2 contra Nottingham Forest el sábado amplió su racha invicta en la Premier League a cuatro partidos.

Sin embargo, Ronaldo cree que Amorim United no podrá volver a su antigua gloria porque algunos de sus jugadores no tienen la mentalidad adecuada.

Rubén Amorim anima a la afición tras el empate del Manchester United ante el Nottingham Forest (Imagen: (Alex Dodd – CameraSport vía Getty Images))

«Está haciendo lo mejor que puede», le dijo a Piers Morgan Uncensored en YouTube. «¿Qué vas a hacer? Milagros. Los milagros son imposibles.

«En Portugal decimos: ‘Los milagros sólo existen en Fátima’… Y él no los hará. Tienen buenos jugadores, pero algunos de ellos no tienen en mente lo que es el Manchester United».

Y cuando se le preguntó si le duele ver lo mal que le ha ido al United en los últimos años, Ronaldo admitió: «Por supuesto. Por supuesto. Porque estuve allí durante tantos años.

«Allí gano la Liga de Campeones, gano el Balón de Oro y gano doce, trece, catorce títulos. Así que repito: el Manchester United todavía está en mi corazón. Amo ese club».

«Pero todos tenemos que ser honestos, mirarnos a nosotros mismos y decir: ‘Escuchen, no están en el camino correcto’. Así que tienen que cambiar y, en mi opinión, no se trata sólo del entrenador y los jugadores».