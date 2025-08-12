Mientras Manchester City piensa en el futuro de una de sus estrellas jóvenes que está vinculada a Tottenham Hotspur, la imagen de Cristiano Ronaldo sobre el tema ya se ha dejado claro

Cristiano Ronaldo le ha dado a una estrella de Manchester City su espectáculo de apoyo (Imagen: Premios de Soccer de YouTube/Globe)

Cristiano Ronaldo previamente saludó al jugador de ala del Manchester City Savinho como el mejor jugador joven del fútbol mundial antes de Lamine Yamal.

La ciudad de Vooruit ha surgido inesperadamente como un objetivo de transferencia para el Tottenham Hotspur. A pesar de su decepcionante campaña, Savinho, de 21 años, ha mostrado muchas promesas en ambos flancos desde su movimiento de Troyes en el verano de 2024.

Pep Guardiola confió al brasileño con 21 inicio de la Premier League en su temporada de debut y, aunque su producción a menudo ha dejado espacio para mejorar, representa una amenaza para el ex jefe de Barcelona. En 48 actuaciones en todas las competiciones, Savinho ingresó tres goles y 13 asistencias para la ciudad. Tottenham, sin embargo, ha comenzado discusiones sobre un posible acuerdo.

Esta noticia también puede ser un shock para Ronaldo, porque el ícono del Manchester United Yamal pasó por alto y votó por Savinho para el Premio KOPA 2024, que reconoce el mejor talento joven, durante la ceremonia de Ballon d’Or. La elección de la leyenda del fútbol difería del colega, por ejemplo, el Balón de los ganadores Karim Benzema, Luka Modric y Lionel Messi.

Este último emitió su voto por Yamal, Pau Cubarsi y Alejandro Garnacho. Modric también colocó a Yamal como su mejor opción, pero eligió a Arda Guler y Joao Neves en el segundo y tercios, mientras que la orden de Benzema era Yamal, Guler y Garnacho.

Al final, Yamal reclamó el premio después de explotar en el escenario con un estilo notable durante el viaje victorioso de la Eurocopa 2024 desde España. Sin embargo, una de las discusiones más importantes de la ceremonia fue la ex estrella del Real Madrid Ronaldo, quien posicionó a Savinho para Yamal, quien calificó el talento en Barcelona como su segundo, mientras que Guler ocupa el tercer lugar.

Su selección muestra cuánto aprecia Ronaldo Savinho, mientras que también hace que una pista sea un error a través de la ciudad cuando la venden a North Londers. Esta ciudad de verano ha firmado a Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Sverre Nypan y Marcus Bettinelli.

Savinho se ha asociado con un traslado a Tottenham (Imagen: Getty)

Pero una salida para Savinho no había estado en el mapa, con Guardiola apoyándolo por mirar la Copa Mundial del Club. Sin embargo, su trabajo de tiempo juntos podría concluir rápidamente.

Dados los últimos comentarios de Guardiola sobre las posibilidades de Savinho, es concebible que puedan llegar a la rue para que pueda irse si realmente se deja el club. Después del atacante del atacante en el triunfo 5-2 de la ciudad sobre la Juventus, Guardiola dijo: «Es un jugador con un potencial increíble.

«No podemos olvidar que es tan joven. Tiene que hacer que el último tercio más participe en aspectos como el objetivo que hizo en la última competencia.

Guardiola le dio a Savinho muchos elogios durante la Copa Mundial de Clubes (Imagen: Marc Atkins, Getty Images)

«Tiene que hacerlo más. El último objetivo es cada vez más complicado y más difícil de anotar que el anterior, uno contra eso, el ‘arquero, que podría perderse la temporada pasada.

«En el momento en que dará este paso, lo que vendrá naturalmente porque tiene una calidad individual increíble, cuando se trata de su dedicación para decir que quiero hacerlo, quiero ser decisivo, quiero obtener goles y hacer más asistencias, se convierte en un jugador extraordinario.

«Puede jugar en ambos lados, derecha e izquierda, es tan rápido que entiende tácticamente los movimientos que tiene, por eso puede jugar con nosotros».