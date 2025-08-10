Craig Bellamy me agarró en las pelotas en el túnel de la ciudad de Man, solo podía hacer una cosa

La ex estrella de Manchester City, Craig Bellamy, tenía fama de su actitud rebelde, probada por una interacción salvaje con el árbitro Mark Clattenburg en el túnel del estadio Etihad

Mark Clattenburg tiene una relación tormentosa con Craig Bellamy (Imagen: Paul Ellis/AFP a través de Getty Images)

Mark Clattenburg explicó por qué solo podía responder de una manera después de que Craig Bellamy lo había llevado a sus bolas.

El ex árbitro de la Premier League admitió que él y el atacante galés «no podían continuar» durante su carrera respectiva. Bellamy fue a menudo una figura controvertida en el juego, y durante un incidente en el estadio Etihad de Manchester City, superó los límites al informar los testículos del árbitro.

La raíz de los problemas entre Clattenburg y Bellamy regresa a una colisión en el estadio Reebok de Bolton en diciembre de 2009. Bellamy, quien jugó para la ciudad en ese momento, se sintió premiado después de recibir una salida temprana del juego por Clattenburg.

Hablando del incidente, la eliminación anterior del podcast UNDR de Cosh dijo: «Así que yo era una ciudad de árbitro [against] Bolton, y le advertí sobre opiniones anormales. Podría haberlo enviado, pero le advertí que desviara las opiniones.

«Recuerdo que estoy con un [City] Oficial del club, y dije: «¿Cómo lo toleras semana tras semana?» Y lo pusieron en los medios al día siguiente. «

El partido se bloqueó en 2-2 durante el descanso antes de que concluyera los tres. Y Clattenburg, quien anteriormente nombró a Bellamy como su lista de los jugadores más molestos para oficialmente, seguía siendo que no significaba nada en sus comentarios, y que era solo un Joker con un oficial de club.

La conversación se filtró, donde Clattenburg dijo sobre el informante: «F ***** G Bell, ¿sabes a qué me refiero?» Puede haber contribuido a la tensión entre Clattenburg y Bellamy, especialmente después de haberle enviado controvertido por una presunta inmersión en un intento de ganar una penalización más adelante en el juego.

Mark Clattenburg habló sobre el incidente (Imagen: YouTube/Undr de Cosh)

La decisión, que fue muy criticada por el entonces administrador de la ciudad Mark Hughes, luego fue admitida por Clattenburg como «probablemente un poco difícil». Añadió: «Nunca nos perdonó. Y nunca lo he perdonado.

«Yo y yo simplemente no podía llevarlo bien, ¿sabes? La próxima vez que fui árbitro en Man City, y él estaba en el túnel. Y nos dijo algo. Él dijo algo como» F ***** GW **** R «o algo y me agarró las bolas.

«Acabo de ver el lado divertido. Para ser honesto, tenía razón. No tiene sentido ser ** ey. Tiene razón, probablemente no debería haberlo enviado, pero lo que sucede. Lo trató, lo traté y continuamos».

La reacción relajada de Clattenburg al incidente es notable, ya que muchos árbitros pueden no haber sido tan indulgentes. Una cosa es enviar a un jugador durante un partido, pero lidiar con confrontaciones antes de que comience el juego es algo completamente diferente.

Bellamy y Clattenburg tenían una relación cautelosa en el campo (Imagen: papá)

Durante su carrera de 18 años, Bellamy se mostró cuatro veces la tarjeta roja: dos veces en la Premier League, una vez en la Liga de Campeones y una vez en el campeonato durante sus primeros días en Norwich City. Curiosamente, su primera tarjeta roja fue tratada en 1998 cuando estaba en su futuro club, City, en Carrow Road.

Después de cambiar a Newcastle United, fue enviado durante una victoria por 3-1 sobre el Arsenal en 2001 durante una victoria sobre el Arsenal, y nuevamente en un partido europeo contra el Inter de Milán al año siguiente. Sin embargo, el galés puede considerarse felizmente para no tener una marca adicional contra su nombre después de una colisión con Clattenburg hace 16 años.

Ahora que el país de origen está liderando, la estrella nacida en Cardiff tendrá que asegurarse de mantener su calma en futuras enfrentamientos de túneles.