‘Cosas que me gustan’ – ¿Por qué Pep Guardiola cree que Man City tendrá éxito esta temporada?

Manchester City comenzó la temporada con una victoria y una derrota, pero Pep Guardiola está seguro de que están en el camino correcto esta temporada.

Pep Guardiola ve a suficiente de sus jugadores en el Manchester City para creer que disfrutarán de una buena temporada

Manchester City tal vez todavía esté buscando consistencia, pero Pep Guardiola está seguro de que ha visto suficientes señales en el entrenamiento y las competiciones para tener confianza en una temporada exitosa.

Los Blues sufrieron una campaña decepcionante en el período anterior. Terminaron tercero en la Premier League, perdieron en la ronda de play-off de la Liga de Campeones, dejaron la Copa de la Liga temprano y perdieron la final de la Copa FA.

Estas luchas condujeron a importantes inversiones en enero y este verano, pero continúan tratando de encontrar estabilidad, que han seguido victorias impresionantes contra la Juventus y los lobos con respecto a las derrotas de Al-Hilal y Tottenham.

Guardiola sabe que la consistencia es necesaria para ser un éxito esta temporada, por lo que la ciudad tiene que lidiar con la feroz competencia de Liverpool y el Arsenal en la Premier League y tal vez incluso un renacimiento del Chelsea. Sin embargo, lo que ve, especialmente a puertas cerradas, es una razón para el optimismo.

«Debemos mejorar la forma en que entrenamos y la forma en que compitimos, pero hay cosas que yo diría que son una señal», dijo Guardiola a Brighton antes del viaje del domingo.

«Cuando veo estas cosas en juegos, como en los Estados Unidos de América [for the Club World Cup]Me gusta.

«Ganamos seis mejores competiciones en ocho años y cuando no dije la temporada, supe que ganaríamos la competencia. Pero veo cosas que me gustan. Incluso contra las espuelas vi muchas cosas que me gustan hacer mis equipos.

«Quiero hacer algunos de ellos mucho, mucho mejor, pero eso es completamente normal en esta fase de la temporada».

City había ganado cuatro títulos consecutivos de la Premier League hasta que Liverpool tomó la delantera la temporada pasada y Guardiola construyó varios equipos excelentes en Etihad en sus nueve años.

Ahora se está acercando al comienzo de otro ciclo e intenta construir otro gran equipo. Se opone a las comparaciones con encarnaciones anteriores de sus equipos de Manchester City, pero ve principios que le gustan, lo que le da confianza para el próximo año.

«Si comparamos este equipo con los Centuriones o la persona que ganó cuatro trofeos y trebels nacionales y cuatro competiciones prominentes, perderemos», dijo.

«En el mismo período que estos, con esos equipos, no sabía. Nada es lineal. Nada es lo mismo. Pero hay cosas que me gustan.

“Tal vez en dos meses diré lo equivocado que estaba, pero en este momento he visto, desde que viajamos a los Estados Unidos para la Copa Mundial, he visto cosas que me gustan.

«He visto cosas que reconozco cuando haces una buena temporada. Eso no significa que ganemos títulos. Significa que creo que tendremos una buena temporada porque veo los principios. Creo que estaré bien».

City estaba más directamente al comienzo de esta temporada, especialmente en su desmantelamiento 4-0 de lobos en Molineux, pero Guardiola rechazó las feroces afirmaciones de que estaba cambiando su propio estilo.

«Nunca, nunca cambiaré mis creencias en la forma en que vamos a jugar», dijo.

«Pero sí, quiero atacar rápidamente cuando el oponente presiona alto y vencimos a la primera prensa. Pero luego me gusta pasar la pelota mil, millones, tiempo aburrido. ¡Me encanta!

«Me encanta que mi equipo tenga la pelota y pase y pase la pelota. Me encanta. Pero hay momentos en que tenemos que atacar rápidamente, pero lo hicimos desde el primer día en que tuvimos Leroy [Sane] y Raheem [Sterling] Llegó como máquinas.

«¿Quieres saber un secreto sobre cómo quiero que mi equipo ataque? Pero primero dime la forma en que mis oponentes se defenderán. Entonces decidiré cómo atacar».