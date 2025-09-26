Kostas Tsimikas se unió al Liverpool el mes pasado como Roma y su actuación para el lado italiano, el propietario de la vaca de Man United Sir Jim Ratcliffe se fue feliz

Sir Jim Ratcliffe estuvo presente para la colisión de la Europa League entre Niza y Roma (Imagen: Neal Simpson/Allstar, Getty Images)

Cuando Liverpool extrae contra su Arch -Rival Manchester United, generalmente hay una certeza que puede verificar desde su tarjeta de bingo.

La vista del legendario gerente del United Sir Alex Ferguson mira a un equipo que voló tan ferozmente, se ha convertido en un espectáculo favorito y frecuente para las emisoras de televisión. Las cámaras a menudo cambian a un Ferguson en la multitud. ¡No fue tan en el día del tiro!

Por supuesto que no está solo. Con las luchas de United, ahora durante más de 12 años desde la jubilación de Ferguson y su título más reciente de la Premier League, el copropietario del club y el jefe de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, también es a menudo un blanco fácil para las cámaras cuando pasa el nuevo accidente de su club en el campo.

Pero eso no se limita solo a Old Trafford, donde Ratcliffe e Ineos tienen varios clubes en toda Europa. En consecuencia, el jugador de 72 años esta semana notó una estrella del Liverpool, a pesar del hecho de que United ni siquiera jugó.

Kostas Tsimikas se unió a Roma el mes pasado en préstamo de los Rojos y recibió su primer inicio para el club contra OGC Nice, uno de los otros clubes de Ratcliffe e Ineos, en la Europa League.

El internacional griego no perdió el tiempo para dejar su sello cuando dio una asistencia para el lado francés y entregó una hermosa cruz del flanco izquierdo para que Gianluca Mancini disparara a casa lo que resultó ser el objetivo decisivo.

El defensor amplió el beneficio de Roma con su segundo golpe en el espacio de solo tres minutos. A pesar del hecho de que Terem Moffi reduce la escasez del punto de penalización, el equipo italiano logró lograr una victoria por 2-1 para lanzar su campaña de la Europa League con estilo.

Después del suministro de Tsimias para el propósito de Mancini, las cámaras de televisión rápidamente cortaron a Ratcliffe claramente frustrado en las gradas, mientras que el copropietario de United vio el segundo club más grande en vencer. El grupo INEOS de Ratcliffe tomó el control de Niza en agosto de 2019, pero experimentó resultados inconsistentes en Francia.

Kostas Tsimikas ha disfrutado de un claro comienzo para la vida como Roma (Imagen: Neal Simpson/Allstar, Getty Images)

Su mejor puesto de competencia bajo su propiedad es cuarto en la Ligue 1, mientras que su espectáculo europeo más impresionante se produjo durante un viaje a los cuartos de final de la Liga de la Conferencia en 2023/24.

Ratcliffe ha tenido que lidiar con las críticas porque rara vez asistía a partidos humildes, aunque estaba claramente presente en el Allianz Riviera el miércoles por la noche, mientras que también condujo al debate al confesar que no estaba disfrutando del fútbol francés a principios de este año.

«Realmente no disfruto ver bien porque hay algunos buenos jugadores, pero el nivel de fútbol no es lo suficientemente alto como para que me entusiasme», confesó el Times en marzo.

Mientras tanto, después del juego, Tsimikas publicó una foto festiva en Instagram, con el propósito de Mancini y Emojis en Geel y Red, que simbolizaban los colores caseros de Roma. Los fanáticos de Liverpool notaron recientemente que ha actualizado su biografía en la plataforma de redes sociales en ‘Scouser in Roma’, lo que apunta a su preferencia constante por su club matriz.

Aunque está prestado con el equipo de la Serie A después de la adquisición de Liverpool de Milos Kerkez, Roma no tiene la opción de comprarlo francamente al final de la temporada.