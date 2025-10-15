‘Conversaciones serias’: Jack Grealish da esperanza mientras el cedido del Manchester City prospera en el Everton

Jack Grealish ha tenido un excelente comienzo de su cesión en el Everton, pero es probable que el centrocampista ofensivo deje el Manchester City el próximo verano.

Jack Grealish ha impresionado al Everton esta temporada

El impresionante comienzo de Jack Grealish en el Everton será el centro de atención esta semana mientras el equipo de David Moyes se prepara para viajar al Etihad sin el jugador que rápidamente se ha convertido en su talismán.

El jugador de 30 años no será elegible para enfrentarse a su club matriz este fin de semana después de dejar el Manchester City para un período de préstamo de verano en los Toffees.

Después de nueve apariciones con el Everton, Grealish tiene cuatro asistencias y un gol y rápidamente se ha convertido en un favorito de los fanáticos en el estadio Hill Dickinson.

El Everton tiene la opción de hacer que el movimiento sea permanente el próximo verano por £50 millones, y si bien eso puede ser poco probable para un jugador que está a punto de cumplir 31 años, probablemente estarán interesados ​​en mantenerlo en su forma actual.

El Manchester Evening News habló con el escritor del Everton del Liverpool Echo, Christopher Beesley, sobre cómo le está yendo a Grealish en Merseyside y lo que podría suceder en el verano de 2026.

¿Cómo acabó Jack Grealish en el Everton?

Creo que todos sabíamos qué personaje era Jack Grealish y qué tipo de persona era. Un individuo carismático y lo que tenía para ofrecer como jugador. Pero en muchos niveles ha sido una muy buena medida para ambas partes.

No fue fácil en términos de su salario y claramente tenía que ser un acuerdo de préstamo. El Everton nunca podría permitirse una mudanza permanente este verano.

Jack vuelve a disfrutar del fútbol y los evertonianos han encontrado un nuevo héroe. Mi colega escribió un artículo esta semana diciendo que nunca deberías enamorarte de las firmas de préstamos, pero teme que sea demasiado tarde para los evertonianos con Jack Grealish.

Probablemente ese fue el caso antes de que Jack anotara ese gol contra Crystal Palace, pero ese fue un gran momento para él. David Moyes le había dicho que disparara más. El primer gol de último minuto en el estadio Hill Dickinson y fue un momento verdaderamente crucial para el Everton.

¿Cuál ha sido su papel en el equipo?

Ha sido estrictamente un extremo de izquierdas. Sé que puede jugar como 10, pero jugaba principalmente en la banda izquierda. En el primer mes de la temporada, se convirtió en jugador del mes de la Premier League por primera vez en su carrera en la semana de su trigésimo cumpleaños.

Tuvo cuatro asistencias en sus dos primeras aperturas, pero después de esa primera jugada en septiembre, los equipos se dieron cuenta. Todo el mundo sabe lo que es Jack Grealish desde hace mucho tiempo, pero después de lo que sucedió en sus primeros partidos con el Everton, los oponentes pensaron: «Si lo detienes, detendrás al Everton», por lo que tenían dos o tres hombres sobre él.

Recibe mucho el balón; todo pasa por él. David Moyes se ha hecho cargo de eso un poco. Nunca ha sido productivo, pero sintió que podía agregar eso a su juego. Quizás a veces se desempeñó demasiado bien y quería un poco más de producto final.

¿David Moyes está intentando que dé un paso más y añada goles a su juego?

Creo que sí. En marcado contraste con Erling Haaland, los dos delanteros del Everton solo han marcado un gol en la Premier League esta temporada, por lo que es importante que los centrocampistas ofensivos den un paso al frente y contribuyan.

Sabemos que puede dar asistencias, pero también en términos de goles, es posible que nunca haya conseguido tantos como podría conseguir alguien con su enorme talento.

Al final en el City parecía que había perdido la chispa. ¿Eso es en el Everton?

Realmente malo. Creo que Kevin Kilbane lo describió esta semana como una unión hecha en el cielo. El Everton clamaba por alguien así y Jack probablemente quería ese amor.

Ha tenido un gran éxito en el Manchester City y fue una parte integral de la temporada del triplete, pero a principios del verano quedó claro que sobraba las necesidades y que serían pastos nuevos.

Sólo necesitaba esa chispa e inspiración. Probablemente le guste ser el hombre principal del Everton y entra todos los días sabiendo que es una gran parte de lo que representa el equipo. Es un momento integral en la historia del Everton, 133 años en Goodison Park, pero ahora miramos hacia adelante después de la sequía de trofeos más larga en la historia del club. Este es un gran momento para el Everton y un gran momento para Jack Grealish.

Parte de la inspiración detrás de la medida será un intento de abrirse camino en los planes de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo. Aunque no sea culpa de Jack, creo que será difícil por alguna razón. A Tuchel no parece gustarle y con la forma en que está jugando en el Everton, uno pensaría que volvería al equipo.

Aunque estaría decepcionado en ese sentido, en términos de su pan de cada día, el fútbol de club, lo disfruta, disfruta el papel que desempeña en el equipo y el cariño que recibe de la afición.

¿Parece que los fanáticos del Everton realmente lo han tomado en serio?

Fue interesante. Desde principios de junio, el Everton se instaló como favorito para conseguir a Jack, por lo que tomó algunos meses completar el trato. Por una vez, hubo algunos debates realmente articulados en las redes sociales sobre la firma.

No creo que nadie dudara seriamente de él como futbolista, pero era cuestión de acertar con los números para el Everton y ¿fue una jugada con visión de futuro? Desde el momento en que se convirtió en jugador del Everton, creo que todos aceptaron esta idea de Grealish para el Everton.

Fue el período más magro en la historia del club. El hecho de que estuvieron tan cerca de no ser un equipo de la Premier League en algunas ocasiones antes de mudarse a este nuevo estadio significa que nunca pudieron disfrutar de la preparación para el traslado del estadio como debían, ya que siempre estaban mirando por encima del hombro para ver si el desempeño en el campo era lo suficientemente bueno y las dos deducciones de puntos que se les presentaron.

A pesar de todas las pruebas y tribulaciones de los últimos años, buscaban un nuevo héroe, alguien en quien pudieran depositar sus esperanzas, y Jack cumplía los requisitos. Sabemos cómo es él como personalidad dentro del club y cómo interactúa con la afición y sus compañeros. Aún es pronto, pero en ese sentido ha ido muy bien.

¿Qué pasará en el verano? ¿Querría el Everton retenerlo?

Estoy seguro de que lo harían. Esa tarifa parece mucho dinero para alguien que tendría casi 31 años en ese momento, por lo que probablemente se necesitaría bastante negociación para que funcione. Estoy seguro de que Eveton tendría un gran deseo de hacer que esto suceda si continúa jugando como hasta ahora, pero esos números serán cruciales.

El Everton no tiene las restricciones de PSR que lo frenaron durante tanto tiempo, pero parece una tarifa ambiciosa para un jugador de esa edad, con el talento que tenía.

Si continúa como está, habrá un clamor para cerrar ese trato y esa podría ser la solución que todas las partes quieren, pero depende de si ambos clubes pueden llegar a un acuerdo o si entra un tercero.

Todo va bien por el momento, pero probablemente tendrán que celebrarse conversaciones serias el próximo verano si quieren llevar esto más lejos.