Conoce a la impresionante crisis de Andre Onanan que se vio obligada a abandonar Manchester

Andre Onana y su esposa Melanie salieron de Manchester a principios de este mes después del muy maligno préstamo del guardián camerunés al club turco Trabzonsporpor

La esposa de Andre Onanan, Melanie, lo siguió a Turquía (Imagen: Instagram / Melaniekamayou)

La esposa de Andre Onana ha sido acompañada por él en Turquía después de que su desafiante encantamiento en el Manchester United condujo a un préstamo estacional en Trabzonspor.

Melanie Kamayou, quien ha estado casada con el portero camerunés desde 2023, fue vista a principios de este mes que esas maletas se balancearon por el aeropuerto de Manchester después de salir de su casa de Alderley Edge. Ahora se está preparando para establecerse en un nuevo capítulo en Trabzon, y marca un nuevo comienzo, no solo para Onana, sino también para sí misma después de dos años turbulentos en Inglaterra.

Su llegada a Old Trafford en una inmersión de £ 47 millones desde el Inter de Milán en 2023 tenía la intención de anunciar una nueva era de la firmeza deteniendo la firmeza. En cambio, se desenredó en una pesadilla de controvertidos errores de caída de la reputación.

En el verano de 2025 había caído a la tercera opción detrás de Altay Bayindir y la llegada del día de la fecha límite Senne Lammens, de modo que se solicitó la intervención oportuna de Trabzonspor con un acuerdo de préstamo que incluso incluye un aumento salarial para el joven de 29 años.

Se sentía como el momento adecuado para un reinicio, un sentimiento con el que muchos fanáticos del United estarían de acuerdo. Pero debido a todos los altibajos, una fuente constante de apoyo para Onana era su esposa, Melanie. Una farmacéutica con un doctorado, desafía el estereotipo WAG.

Ella ayuda a administrar la Fundación Andre Onana, en apoyo de niños desfavorecidos en África, incluidas las unidades de educación para la salud que están vinculadas a sus antecedentes médicos. También es modelo de moda y ha construido un considerable partidario en las redes sociales, con más de 70,000 seguidores solo en Instagram.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La pareja, juntos desde 2019, se casó en París hace dos años y tiene un hijo pequeño juntos. Melanie se unió a Onana en Amsterdam durante su período con Ajax antes de seguirlo a Milán, Manchester y ahora Trabzon.

Ella lo mantuvo por algunos de sus momentos más difíciles, incluida su prohibición de dopaje desde 2021. Después de dar positivo sobre la sustancia prohibida furosemide, Onana fue inicialmente suspendida durante 12 meses a nueve después de que explicó que había tomado accidentalmente medicamentos que pertenecían a Melanie.

Los problemas para la pareja volvieron a aparecer en Manchester, tanto en el campo. A principios de este año, Melanie fue robada en Knifepoint fuera de un restaurante italiano y perdió una bolsa Birkin Hermes de £ 62,000 y un reloj Rolex en la aterradora prueba.

Melanie se paró en gruesa y delgada al lado de Onana (Imagen: Instagram / Melaniekamayou)

Más tarde, la policía atrapó al perpetrador, pero el incidente arrojó una sombra durante su tiempo en el noroeste, exacerbado por la miseria de Onana y los despiadados medios de comunicación.

Ahora una nueva vida está esperando en Trabzon. La ciudad del Mar Negro no solo ofrece un cambio de medio ambiente, sino también una base de fanáticos apasionados de que a Onana le gustaría ver su historia de salvación.

Mientras su carrera comienza en Trabzonspor, Melanie está firmemente de su lado, un médico, modelo, madre y fuerza impulsora, para abrazar el próximo capítulo y recordarle al mundo que detrás de cada gran arquero es una mujer que nunca deja caer la pelota.

