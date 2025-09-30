Conoce a la glamorosa Wag Zinedine Zidane puede traer a Man United que tiene acciones en otro club

Mientras los rumores sobre el nombramiento de Zinedine Zidane en el Manchester United vuelven a agarrar, miramos a la mujer que ha estado a su lado desde que el ícono del Real Madrid era un adolescente

Zinedine Zidane y su esposa Veronique están nuevamente vinculados a un movimiento de Manchester (Imagen: Getty)

Zinedine Zidane se asocia una vez más con el trabajo en el Manchester United, mientras que la especulación aumenta a quién Ruben podría seguir a Amorim.

El degradador término de oficina del actual jefe del Diablo Rojo al timón no muestra ninguna señal de mejora porque su partido sufrió su tercera liga de la temporada de la temporada de la Premier League contra Brentford el fin de semana pasado. Su forma miserable, junto con la Copa Carabao golpeada por Grimsby Town, significa que los portugueses podrían estar en el bloque de corte que había asumido el papel hace menos de 12 meses.

El legendario ex jugador y gerente de fútbol francés Zidane es un nombre que ha surgido como un candidato potencial, que ha sido anunciado como una opción principal para el puesto durante varios años. El hombre de 53 años ha estado sin un trabajo de gestión desde que dejó al Real Madrid por segunda vez en 2021.

El ex excelente hechizo de Ballon D’Or Winner en el Santiago Bernabéu entre 2016 y 2018 lo vio ganar nueve trofeos, incluido un notable nivel de la Liga de Campeones, lo que lo convierte en una opción atractiva a los ojos de muchos asociados con los Red Devils.

Sin embargo, en el pasado, Zidane ha abordado esos rumores al decir que su comprensión del idioma inglés no es suficiente para asumir el papel. Muchos también creen que está esperando que Didier Deschamps al margen deje su papel de gerente del equipo nacional de Francia. Los informes han sugerido que el Oliver Glasner de Andoni Iraola y Crystal Palace de Bournemouth, así como Gareth Southgate, están por encima de él en la lista de ineos, fueron despedidos de mala gana.

Pero las cosas extrañas han sucedido en el fútbol, ​​mientras que ahora profundizamos en el matrimonio del ganador de la Copa Mundial con la modelo Veronique Fernández, que podría mudarse a Manchester con él si finalmente fue nombrado.

El suave francés conoció a Veronique en 1989 cuando ambos eran adolescentes. Veronique, nacida en Rodez, Francia, con padres españoles, fue a la universidad para estudiar biología, pero se detuvo.

Veronique ha estado casada con Zidane por más de 30 años (Imagen: Getty)

Más tarde fue a la escuela Rosella Highttower en Cannes, donde se esforzó por convertirse en bailarina profesional. Allí se encontró con Zidane por primera vez, que luego jugó como Cannes.

A pesar de la vida en un alojamiento estrictamente separado por género y estar demasiado nervioso para hablar con ella en los muchos casos en que se conocieron, la feria leyenda tímida finalmente reunió el coraje para comenzar una conversación con ella después de unos meses con un ‘hola’ simple. A partir de ahí, las cosas progresaron rápidamente cuando se mudaron a un pequeño piso de estudio poco después.

Cinco años después, en 1994, la pareja se hizo nudo en una gran ceremonia en el ayuntamiento de Burdeos. Fernández estableció sus sueños para que una bailarina profesional apoye la carrera de su esposo de jugador de fútbol.

Veronique estudió para convertirse en bailarín (Imagen: Getty)

En 2013, Zidane y su esposa que visitaron sus leyes estaban en Rodez, un pequeño pueblo en el sur de Francia. Allí fue recibido por los propietarios del club de fútbol local, el lado de la Ligue 2 Rodez Aveyron FC, quien explicó que el equipo cayó financieramente en momentos difíciles. Los Zidanes prometieron apoyar al club, tanto actuaciones financieras como incidentales en las competiciones.

«Vengo de la calle, un barrio difícil», dijo Zidane. «Nunca he olvidado mis raíces. No es porque trabajes para el club más grande del mundo que olvides todo de antemano. Gracias a mis leyes que he descubierto este club y familia. Me encanta esta región y paso tiempo aquí y me siento como en casa».

Todos sus hijos se han convertido en jugadores de fútbol

Zinedine y Veronique tienen cuatro hijos juntos: Theo, Luca, Elyaz y Enzo. El mayor es Enzo, de 30 años, que jugó como centrocampista para España a nivel juvenil y las reservas del Real Madrid antes de retirarse en 2024.

Luca, de 27 años, hizo dos actuaciones como portero de Los Blancos cuando su padre estaba a cargo antes de jugar para Eibar y Granada. Recientemente cambió su fidelidad de Francia a Argelia, donde el lado de su padre proviene de la familia. Elyaz, de 19 años, juega para el equipo B del Real Betis como un centro-respaldo, y Theo, de 23 años, es mediocampista de Córdoba en la segunda división.

En junio del año pasado, Zidane y su esposa celebraron su 30 aniversario de bodas organizando una ceremonia con sus amigos y familiares actuales, donde renovaron sus votos.