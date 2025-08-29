La derrota de la Copa de la Liga contra Grimsby Town ya se ha unido en su primera crisis de la temporada antes de septiembre.

Onana tuvo otra noche que olvidar en Grimsby

Los jugadores del Manchester United consideran la humillante derrota de la Copa de la Liga contra Grimsby Town como una nueva capa y la confianza está disminuyendo en sus guardianes de primera y segunda opción.

Las fuentes del vestuario dicen que el contingente experimentado en el equipo Unido considera el empate 2-2 con Grimsby y la posterior derrota por penalti por 12-11 como su peor resultado.

United perdió 5-0 y 7-0 en casa y carretera a Liverpool en los últimos cuatro años, mientras que ha habido siete humillaciones 4-0 desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013, pero los jugadores reconocen la eliminación de la Liga Dos Grimsby un nuevo punto bajo.

Varios jugadores también se sienten incómodos sobre la situación del portero. Altay Bayindir cometió un costoso error en la derrota de la apertura de la Premier League de United contra el Arsenal y Andre Onana fue culpable de ambos goles de Grimsby.

Onana apareció por primera vez desde la final de la Europa League en Blundell Park, donde fue golpeado en su puesto cercano por Charles y no pudo reclamar una esquina que fue agrupada por Tyrell Warren. El jugador de 29 años hizo una salvación en el tiroteo de penaltis, pero consiguió su guante en otros cinco spotkicks que aún lo derrotaron.

Bayindir admitió que el Arsenal dejó a Riccardo Calafiori desde una esquina y el internacional de Turquía fue el objetivo de las piezas establecidas en el empate 1-1 con Fulham una semana después. El portero de tercera opción, Tom Heaton, no ha jugado desde febrero de 2023, pero está completamente en forma.

Onana podría regresar al banco para la visita de la Premier League de Burnley, porque efectivamente ha perdido su estado número 1 y todavía hay incertidumbre sobre su futuro.

United ha mantenido discusiones sobre la posible firma de Royal Amberes -Goalkeeper Senne Lammens, pero Onana está decidida a permanecer en el club.

Un confundido Ruben Amorim era reacio a hablar extensamente sobre mantener a Onana. «No se trata de Andre. Estamos aquí con el debido respeto. Ya dije que el mejor equipo ha ganado. Pero este es un equipo de Cuarta División. Andre solo debería jugar con sus pies durante este juego? No es eso que sucedió.

«No es el guardián. Es más que eso. Él es todos. Gracias».