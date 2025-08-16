El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Savinho en medio de un fuerte interés de transferencia de Tottenham

Pep Guardiola y Savinho

Pep Guardiola estará sin Savinho durante las próximas dos semanas, pero no ha tenido noticias del Jugador de alas que quiere dejar para siempre. El administrador del Manchester City dijo que el jugador ‘con suerte’ puede permanecer en el club durante años, a pesar de un fuerte interés de transmisión de Tottenham.

Savinho jugó más de 3000 minutos en su temporada de debut en el Etihad y comenzó tres de los cuatro juegos de la ciudad en la Copa Mundial de Clubes cuando Guardiola parecía confiar.

El brasileño vino del banco la semana pasada para la segunda mitad del amistoso con Palermo y jugó en el equipo que parecía contener la mayoría de los titulares para los lobos.

La noticia sobre el enfoque de Tottenham llegó poco después y el extremo no fue visto en el entrenamiento esta semana. City expresó la preferencia de retener a Savinho, aunque, como casi todos los jugadores del equipo, hay un valor que quieren vender.

Guardiola dijo que Savinho saldrá durante unas semanas con una lesión que ha recogido contra Palermo, pero que no estará disponible para enfrentarse a los lobos. Dijo, sin embargo, que no había recibido una palabra del jugador que quería irse y que si lo hace, tendrá que obtener espuelas u otro club para hacer una oferta por adelantado que la ciudad pueda aceptar.

«Ya sea Tottenham en ese caso u otro club, un jugador tiene que llamar al club. Ahora solo estoy para asegurarme de que Savinho estará con nosotros por el resto de la temporada, porque tiene 21 con el potencial que tiene que mejorar en las posiciones finales, pero es un jugador extraordinario», dijo Guardiola.

«De lo contrario, habría jugado no más de 3000 minutos la temporada pasada. Al final, como siempre, los deseos de los jugadores son sobre todo, pero luego tienen que encontrar un acuerdo con el club.

«Si no toman un acuerdo, el jugador estará aquí porque el club gasta dinero en esos jugadores».

Josko Gvardiol y Mateo Kovacic también se perderán el viaje a los lobos, pero Phil Foden y Rodri viajarán

