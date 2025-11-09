Comunicado de la Premier League sobre la controvertida llamada del VAR en Man City vs Liverpool

El Manchester City recibió un penalti temprano contra el Liverpool después de que Jeremy Doku fuera derribado en el área de penalti.

El Manchester City recibió un penalti temprano contra el Liverpool

La Premier League ha explicado por qué el VAR concedió al Manchester City un penalti contra el Liverpool después de que el árbitro en el campo Chris Kavanagh inicialmente fallara en contra de la decisión.

Giorgi Mamardashvili salió a derribar a Jeremy Doku en el área penal después de que el extremo hiciera un excelente trabajo recuperando el balón de dos defensores. Kavanagh permitió que el juego continuara antes de rechazar cualquier penalti.

Sin embargo, el VAR intervino cuando el balón salió fuera de juego y Kavanagh fue enviado a la pantalla en el campo. Tras revisar el incidente, Kavanagh revocó su decisión y concedió el penalti, que falló Erling Haaland.

Escribiendo en su cuenta de Premier League Match Center en

«Anuncio del árbitro: ‘Después de la evaluación, el portero comete una falta sobre el atacante, la decisión final es un penalti’.

Las repeticiones mostraron que Mamardashvili había golpeado accidentalmente a Doku con su rodilla mientras intentaba alejar el balón. Afortunadamente para el City, Haaland compensó su penalti fallado con el primer disparo del partido.

Inmediatamente después del penalti surgieron dudas sobre si el portero se había salido demasiado pronto de su línea. En Sky Sports, Gary Neville comentó inicialmente sobre el movimiento inicial de Mamardashvili, pero las repeticiones confirmaron que todo estaba bien.

El delantero se escapó al segundo palo y cabeceó al fondo de la red un centro en profundidad de Matheus Nunes. Haaland ha marcado catorce goles en liga en once partidos.

Su fallo contra el Liverpool es el primer penalti fallado por el City desde marzo y sólo el quinto para el club en total. La polémica no acabó ahí, ya que al Liverpool le anularon un gol por fuera de juego.

Virgil van Dijk cabeceó en un córner con un cabezazo inteligente, pero inmediatamente fue anulado por fuera de juego. Se consideró que Andrew Robertson estaba en posición de fuera de juego cuando el holandés cabeceó hacia la portería.

