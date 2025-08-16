Cómo ver Wolves vs Man City -TV -Channel, Stream en vivo, Tiempo de salida

Últimas noticias y chismes de Manchester City mientras Pep Guardiola y compañía se preparan para los lobos en su primer partido de la Premier League

Manchester City se enfrentará a Wolverhampton Wanderers en Molineux (Imagen: Jack Thomas/Getty Images)

Manchester City comienza su campaña de la Premier League este fin de semana mientras viajan a Wolves.

City mejorará la temporada pasada, por lo que terminaron la campaña sin un trofeo y terminaron terceros en la Premier League.

Pep Guardiola y Co. estarán decididos a asegurar los tres puntos cuando hagan el viaje a Molineux este fin de semana.

City ingresa al juego después de haber tenido una pretemporada rápida después de ser visto en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a principios de verano y ahora está de regreso en Inglaterra, listo para desafiar los grandes premios nuevamente.

Aquí, el Manchester Evening News Vea la información de TV necesaria para la colisión de la Premier League entre Man City y Wolves.

¿A qué hora comienza Wolves vs Man City?

Se planea que el choque de la ciudad contra Wolves comience el sábado 25 de agosto a las 5.30 pm en Molineux.

¿Los lobos vs man fasty están en la televisión?

Sí, Sky Sports seleccionó la colisión entre City y Wolves este fin de semana como parte de sus informes de la Premier League.

La transmisión comienza a las 5 p.m. En el evento principal de Sky Sports (Sky Channel 401) y Sky Sports Premier League (Sky Channel 402), aproximadamente media hora antes del patada.

También habrá un blog especial en vivo de los hombres para ofrecer actualizaciones de partidos en vivo y análisis posterior al partido de Molineux.

El juego también se muestra en todo el mundo en países con un acuerdo de transmisión de la Premier League. Bein Sports mostrará la acción en el medio y en el norte de África y Turquía, mientras que el juego se muestra en Sky Sport en Alemania e Italia.

Viaplay tiene los derechos de la campaña en Escandinavia, mientras que SuperSport muestra el juego en África. Wolves vs Man City también se transmite en NBC en los Estados Unidos de América.

Cómo Live Stream Wolves vs Man City

Con Sky Sports Broadcasting Wolves vs City el sábado por la noche, el juego también está disponible para Livestream.

Los clientes de Sky pueden transmitir el accesorio en vivo a través de la aplicación Sky Go, así como en línea. Esto también estará disponible para los clientes y suscriptores de NowTV a través de su aplicación móvil y de televisión y su sitio web.

El juego también se puede transmitir a través de Bein Connect, Fubo TV en Canadá y Dazn en España y Portugal.