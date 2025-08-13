Cómo ver Wolves vs Man City con descuento de Sky Sports TV

La colisión de la Premier League entre Wolves y Man City se muestra en vivo en Sky Sports.

Sky Sports transmitirá a Wolves vs Man City en Molineux (Imagen: Sam Bagnall – WWFC/Wolves a través de Getty Images)

Manchester City comienza su búsqueda de recuperar el título de la Premier League que perdieron el sábado la temporada pasada, cuando hacen el viaje a Wolves durante el primer fin de semana de la temporada 2025/26.

City ha tenido una pretemporada incoherente, dada su participación en la Copa Mundial de Clubes inaugurales, que los eliminó en la última fase de 16 fase por el equipo de Saudi Pro League al-Hilal.

Como resultado, el lado de Pep Guardiola realizó un regreso más tardío de lo normal a la pretemporada, pero fue posible obtener una carrera útil en Italia el fin de semana pasado y la hermana del grupo de fútbol de la ciudad Palermo derrotó a 3-0 en Sicilia.

Ahora van a West Midlands para enfrentarse al lado de Vitor Pereira, mientras que quieren un inicio ganador de la nueva campaña.

Debería ser un ambiente excelente, pero si no tienes un boleto al final de Molineux y quieres ver el juego en casa, Sky Sports lo muestra en vivo.

Puede aprovechar el paquete de descuento de Sky Sports para asegurarse de no perderse una escalera.

Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más.

Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Además del viaje de los Wolves, el viaje de la ciudad a Brighton el domingo 31 de agosto, el Derby de Manchester contra el Manchester United el domingo 14 de septiembre y el viaje al Arsenal el domingo 21 de septiembre también se transmitirá en Sky Sports.

Puedes ver todos esos juegos registrando para el TV esencial y deportes aéreos Manojo. Alternativamente, Virgin Media también ofrece Sky Sports con paquetes de TV seleccionados, como el Combo Bundle + Sport más grande, que incluye más de 200 canales de TV y 362 Mbps de banda ancha de banda ancha de fibra.

