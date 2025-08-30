Cómo ver Man United vs Burnley – canal de televisión, transmisión en vivo, tiempo de patada

Last Man United News and Gossip como el lado de Ruben Amorim busca recuperarse contra Burnley después de su salida de la Copa Carabao a Grimsby

Man United se enfrenta a Burnley con el firma de verano Benjamin Sesko, contrario a jugar (Imagen: Foto de Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

El Manchester United espera intercambiarse después de su producción a mitad de semana en la Copa Carabao a la Liga Dos Grimsby Town. Ruben Amorim está bajo una presión creciente después del inicio libre de ganancias de la campaña y preparará uno de los favoritos de la degradación de la Premier League en Burnley el sábado.

United ha regresado a Old Trafford por primera vez desde su derrota del día de apertura contra el Arsenal y, aunque las señales fueron positivas a principios de agosto, hay aún más control en el lado portugués. Los Clarets ofrecen la última oportunidad para que el club retomar su primera victoria de la temporada antes de que la campaña de la Premier League esté programada para el descanso internacional.

El lado de Scott Parker se recuperó de su derrota del día inaugural contra el Tottenham Hotspur con una impresionante victoria por 2-0 sobre el tiempo de espera anterior de Sunderland.

Mientras que United provenía de dos goles para tomar su segunda ronda contra el club de la liga inferior a los castigos, la forma de derrota condujo a nuevas críticas, lo que agregó el énfasis en la confrontación del sábado con Burnley.

Aquí los hombres miran la información de TV necesaria para la colisión de la Premier League entre Man United y Burnley.

Que hora hace Man United vs Burnley ¿patada inicial?

Se planea que el choque del Manchester United contra Burnley comience el sábado 30 de agosto a las 3 p.m. en Old Trafford.

¿Man United vs Burnley en la televisión?

Ni Sky Sports ni TNT Sports han seleccionado a Man United vs Burnley como parte de sus informes de la Premier League este fin de semana.

Sin embargo, la competencia se muestra en todo el mundo en países con un contrato de empleo temporal con la Premier League. Los canales que muestran el juego incluyen Bein Sports en el Medio Oriente y el norte de África y Turquía, mientras que V Sport tiene los derechos sobre la acción en Escandinavia.

Canal + muestra el juego en Francia y África, mientras que Dazn tiene los derechos en España y Portugal.

Los hombres estarán presentes para ofrecer actualizaciones en vivo de Old Trafford, así como mucho análisis después de la competencia.

¿Cómo se transmite en vivo?

Aunque el segundo juego en casa de United contra Burnley no está disponible para ser transmitido en el Reino Unido, el juego todavía se está transmitiendo en todo el mundo.

En los Estados Unidos, Peacock transmite el partido en vivo a suscriptores pagados. También habrá comentarios de audio en vivo sobre SiriusXM FC.

La reunión también se transmite en Dazn Canada y Fubotv Canada, que también estará disponible para la transmisión en vivo.

Viaplay también tiene los derechos de transmisión para la competencia, que estará disponible para ver en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y los Países Bajos.

