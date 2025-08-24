Cómo ver Man City vs Tottenham – canal de televisión, tiempo de patada y detalles de la transmisión en vivo

La nueva noticia del Tottenham como el lado de Thomas Frank se está preparando para su primer juego de carretera en la Premier League

El Tottenham de Thomas Frank se enfrentará al esposo de Pep Guardiola en la Premier League (Imagen: Getty Images)

Tottenham Hotspur regresa a la promoción de la Premier League, porque quieren ganar victorias consecutivas con Thomas Frank.

Spurs abrió su temporada con una victoria en casa por 3-0 en Burnley, pero ahora enfrenta un desafío mucho más difícil contra Pep Guardiola.

City también comenzó fuerte y comenzó su campaña con una victoria por 4-0 en Wolves. En el camino a la colisión, Frank no podrá contar con Trio Destiny Udogie, Yves Bissouma y Dejan Kulusevski.

Durante su conferencia de prensa el viernes por la tarde, el jefe de los Spurs dijo: «Destino [Udogie] Está mejor y está entrenado dos veces con el equipo, entrenamiento completo, demasiado corto para involucrarse contra City.

«Queremos que entrene mañana y obtenga otra semana. [Yves] Bissouma también está fuera. [Dejan] Kulusevski ha estado fuera por un tiempo y no quiero ponerle un archivo de tiempo. «

Dicho esto, CABALLEROS Te trae todos los detalles sobre cómo puedes seguir el juego.

¿A qué hora comienza Man City vs Tottenham?

La competencia en el estadio Etihad está programada a las 12.30 pm del sábado 23 de agosto.

¿Quiénes son los funcionarios de Man City vs Tottenham?

La Premier League ha confirmado que Peter Banks arbitrará el partido, con Edward Smart y Blake Anthrobus, quienes sirven como sus árbitros asistentes en las líneas táctiles.

Andy Madley supervisará a Var, con Sian Massey-Elis como su asistente, mientras que Andrew Kitchen ha sido nombrado cuarto funcionario en Etihad.

¿Cómo veo a Man City vs Tottenham en la televisión?

La competencia se transmitirá en vivo en TNT Sports 1 con cobertura a partir de las 11 a.m.

También habrá actualizaciones en vivo del juego en el Blog Live de Man City de Man City Dediced Man y BBC Radio 5 Live.

¿Cómo puedo ver los puntos de altura del partido?

Los aspectos más destacados del juego están disponibles en el canal oficial de YouTube de Tottenham poco después del último silbato.

Para amplios destacados y análisis, el partido del día en BBC One se muestra el sábado por la noche a las 10.20 p.m. Esto también está disponible a través de la aplicación iPlayer.