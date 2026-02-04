Cómo ver Man City vs Newcastle en la Copa Carabao: canal de televisión, transmisión en vivo, cobertura de radio

necesito saber
El Manchester City recibe al Newcastle en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Carabao
Toda la información necesaria para sintonizar el Manchester City vs Newcastle en la Copa Carabao:
- Inicio y TV (Reino Unido): El partido tendrá lugar el miércoles 4 de febrero y se transmitirá en vivo por Sky Sports Main Event y Sky Sports Ultra HDR. La cobertura generalmente comienza una hora antes del inicio a las 8:00 p.m. GMT.
- Transmisión en vivo (Reino Unido): Los suscriptores de Sky Sports pueden transmitir el juego a través de la aplicación Sky Go en dispositivos móviles, tabletas o de escritorio.
- AHORA (Reino Unido): Para aquellos que no tienen un contrato con Sky, pueden ver el partido comprando NOW Sports Membresía, que brinda acceso a todos los canales de Sky Sports a través de la aplicación NOW.
- Libre al aire (Reino Unido): Aunque Sky es el titular principal, ITV1 y STV ocasionalmente transmiten simultáneamente bandas importantes seleccionadas; sin embargo, la cobertura principal de este partido de vuelta en particular ha sido confirmada para Sky Sports.
- TV y transmisión (EE. UU.): En Estados Unidos, el partido estará disponible exclusivamente en Paramount+, con una hora de inicio programada para las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT.
- Cobertura radiofónica: Puede escuchar comentarios nacionales en vivo en BBC Radio 5 Live. La cobertura local para los fanáticos de Newcastle generalmente está disponible en BBC Radio Newcastle.
- Aplicaciones del club: Tanto Manchester City (CITY+) como Newcastle United proporcionarán comentarios de audio en vivo y actualizaciones del “Match Center” con estadísticas minuto a minuto a través de sus aplicaciones y sitios web oficiales.
- Reflejos: Los momentos destacados ampliados estarán disponibles poco después del pitido final en el canal de YouTube Sky Sports Football y más tarde esa noche a través del programa de momentos destacados de ITVX.
