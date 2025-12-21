Cómo ver las estrellas de Man United y Man City gratis en AFCON en la televisión del Reino Unido y transmisiones en vivo

La Copa Africana de Naciones 2025, con estrellas de la Premier League como Omar Marmoush, Amad y Bryan Mbeumo, comienza el domingo
La Copa Africana de Naciones (AFCON) comienza el domingo por la noche cuando el anfitrión Marruecos se enfrenta a Comoras en el primer partido del torneo.
La competición internacional se desarrolla durante todo el periodo festivo, con 24 equipos nacionales compitiendo por el codiciado trofeo.
Numerosas estrellas de la Premier League y otros jugadores destacados han abandonado sus clubes para participar. Ruben Amorim tendrá que prescindir de Amad, Noussair Mazraoui y Bryan Mbeumo por el momento debido a sus funciones en la AFCON.
Mientras tanto, Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush también dejarán Manchester, ya que Pep Guardiola pretende gestionar sus salidas de la AFCON con facilidad en la competición nacional.
Aquí, Noticias de la noche de Manchester explica cómo puedes ver el gran torneo gratis y qué partidos se disputarán durante las vacaciones.
¿Cómo puedo ver AFCON gratis?
Channel 4 obtuvo los derechos exclusivos de transmisión del torneo AFCON 2025. Este acuerdo marca la primera vez que la competencia se transmite de forma gratuita en el Reino Unido.
Cada partido se transmitirá en vivo a través de la red Channel 4, y E4 y 4Seven proyectarán los partidos junto con la cobertura principal de Channel 4. También se podrá acceder a las transmisiones en línea a través del canal de YouTube del Canal 4.
Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL
£49
£35
Aire
Compra Sky Sports aquí
Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más.
Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.
Pete Andrews, director de deportes de la emisora, comentó: “Llevar la emoción y el drama de la Copa Africana de Naciones exclusivamente a la televisión abierta británica por primera vez es una propuesta convincente para Channel 4.
«Habrá tantas estrellas de la Premier League participando en el torneo y la leyenda del Liverpool Mo Salah en el Canal 4 en el Boxing Day, cuando la cobertura tradicional del fútbol de la Premier League se ha reducido en otros lugares, significa que los fanáticos del fútbol aún podrán disfrutar de los partidos festivos».
Calendario de AFCON 2025 y dónde verlo
A continuación encontrarás los partidos de la fase de grupos:
- Marruecos vs Comoras – Domingo 21 de diciembre a las 19 h. Disponible en E4/Canal 4.
- Malí en Zambia – Lunes 22 de diciembre a las 14 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Sudáfrica vs Angola – Lunes 22 de diciembre a las 17 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Egipto vs Zimbabue – Lunes 22 de diciembre a las 20 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- RD Congo vs Benín – Martes 23 de diciembre a las 12:30 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Senegal vs Botsuana – Martes 23 de diciembre a las 15 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Nigeria vs Tanzania – Martes 23 de diciembre a las 17:30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Túnez vs Uganda – Martes 23 de diciembre a las 20 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Burkina Faso contra Guinea Ecuatorial – Miércoles 24 de diciembre a las 12:30 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Argelia vs Sudán – Miércoles 24 de diciembre a las 15 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Costa de Marfil vs Mozambique – Miércoles 24 de diciembre a las 17:30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Camerún vs Gabón – Miércoles 24 de diciembre a las 20 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Angola vs Zimbabue – Viernes 26 de diciembre a las 12.30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Egipto vs Sudáfrica – Viernes 26 de diciembre a las 15 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Zambia vs Comoras – Viernes 26 de diciembre a las 17:30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Marruecos vs Malí – Viernes 26 de diciembre a las 20 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Benín vs Botsuana – Sábado 27 de diciembre a las 12.30 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Senado GR Congo – Sábado 27 de diciembre a las 15 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Uganda contra Tanzania – Sábado 27 de diciembre a las 17:30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Nigeria vs Túnez – Sábado 27 de diciembre a las 20 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Gabón vs Mozambique – Domingo 28 de diciembre a las 12.30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Guinea Ecuatorial vs Sudán – Domingo 28 de diciembre a las 15 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Argelia en Burkina Faso – Domingo 28 de diciembre a las 17:30 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Costa de Marfil vs Camerún – Domingo 28 de diciembre a las 20 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Angola en Egipto – Lunes 29 de diciembre a las 16:00 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Zimbabue vs Sudáfrica – Lunes 29 de diciembre a las 16:00 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Zambia vs Marruecos – Lunes 29 de diciembre a las 19:00 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Comoras vs Malí – Lunes 29 de diciembre a las 19:00 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Uganda vs Nigeria – Martes 30 de diciembre a las 16 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Tanzania vs Túnez – Martes 30 de diciembre a las 16 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Botsuana vs RD Congo – Martes 30 de diciembre a las 19 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Benín vs Senegal – Martes 30 de diciembre a las 19 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Guinea Ecuatorial vs Argelia – Miércoles 31 de diciembre a las 16 h. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Sudán vs Burkina Faso – Miércoles 31 de diciembre a las 16 h. Disponible en Canal 4 Deporte YouTube.
- Gabón vs Costa de Marfil – Miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas. Disponible en 4Seven/Canal 4.
- Mozambique vs Camerún – Miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas. Disponible en Canal 4 Deporte YouTube.