Cómo ver las estrellas de Man United y Man City gratis en AFCON en la televisión del Reino Unido y transmisiones en vivo

La Copa Africana de Naciones 2025, con estrellas de la Premier League como Omar Marmoush, Amad y Bryan Mbeumo, comienza el domingo

Ambos equipos de Manchester perderán jugadores clave este mes (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

La Copa Africana de Naciones (AFCON) comienza el domingo por la noche cuando el anfitrión Marruecos se enfrenta a Comoras en el primer partido del torneo.

La competición internacional se desarrolla durante todo el periodo festivo, con 24 equipos nacionales compitiendo por el codiciado trofeo.

Numerosas estrellas de la Premier League y otros jugadores destacados han abandonado sus clubes para participar. Ruben Amorim tendrá que prescindir de Amad, Noussair Mazraoui y Bryan Mbeumo por el momento debido a sus funciones en la AFCON.

Mientras tanto, Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush también dejarán Manchester, ya que Pep Guardiola pretende gestionar sus salidas de la AFCON con facilidad en la competición nacional.

Aquí, Noticias de la noche de Manchester explica cómo puedes ver el gran torneo gratis y qué partidos se disputarán durante las vacaciones.

¿Cómo puedo ver AFCON gratis?

Bryan Mbeumo y Amad están fuera de los próximos partidos en casa del United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Channel 4 obtuvo los derechos exclusivos de transmisión del torneo AFCON 2025. Este acuerdo marca la primera vez que la competencia se transmite de forma gratuita en el Reino Unido.

Cada partido se transmitirá en vivo a través de la red Channel 4, y E4 y 4Seven proyectarán los partidos junto con la cobertura principal de Channel 4. También se podrá acceder a las transmisiones en línea a través del canal de YouTube del Canal 4.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Pete Andrews, director de deportes de la emisora, comentó: “Llevar la emoción y el drama de la Copa Africana de Naciones exclusivamente a la televisión abierta británica por primera vez es una propuesta convincente para Channel 4.

«Habrá tantas estrellas de la Premier League participando en el torneo y la leyenda del Liverpool Mo Salah en el Canal 4 en el Boxing Day, cuando la cobertura tradicional del fútbol de la Premier League se ha reducido en otros lugares, significa que los fanáticos del fútbol aún podrán disfrutar de los partidos festivos».

Calendario de AFCON 2025 y dónde verlo

Omar Marmoush y Noussair Mazraoui también quedan eliminados (Imagen: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

A continuación encontrarás los partidos de la fase de grupos: