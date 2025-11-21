Cómo ver la pelea de boxeo Harlem Eubank vs Josh Wagner gratis, cartelera completa y hora de inicio

Le brindamos todos los detalles sobre el enfrentamiento masivo de esta noche en Brighton, incluida la cartelera completa, los horarios de inicio y detalles sobre cómo verlo.

Harlem Eubank regresa al ring este viernes para enfrentarse a Josh Wagner en un gran combate de regreso a casa. La pelea del prospecto de peso welter se produce apenas seis días después de su brutal derrota ante su primo Chris Eubank Jr. contra Conor Benn, pelea a la que Harlem no pudo asistir debido a sus propios compromisos de entrenamiento.

Harlem, que tiene un récord de 21-1, sufrió su primera derrota ante Jack Catterall en julio. La pelea terminó con una nota decepcionante cuando un choque de cabezas resultó en un corte grave sobre el ojo de Eubank, lo que obligó a cancelar la pelea después del séptimo asalto.

Habiendo quedado atrás en esa etapa, los jueces declararon ganador a su rival Catterall por decisión técnica. Pero Eubank todavía está decidido a conseguir el título de campeón del mundo el próximo año.

Su primer obstáculo es Wagner, de 33 años, en el Brighton Center de su ciudad natal, Brighton, Inglaterra. Aunque el boxeador canadiense, con un récord de 19-1, es considerado el perdedor, Eubank no puede subestimarlo si espera recuperar la gloria de su familia esta semana.

Aquí te brindamos todos los detalles que necesitas para seguir la acción en el ring.

canal de televisión

La pelea entre Eubank y Wagner se transmitirá en vivo y gratis por el Canal 5 del Reino Unido.

Transmisión en vivo

Los fanáticos británicos pueden transmitir la pelea entre Eubank y Wagner en Freeview Player. La pelea también se puede ver a través de la aplicación My5 en su Smart TV o teléfono, si su dispositivo es compatible con aplicaciones de Apple o Android.

Tiempo de ejecución del anillo

Aunque la cartelera comenzará a las 7 p.m. GMT, se espera que los dos peleadores lleguen al ring alrededor de las 10 p.m. GMT, aunque esto dependerá de la duración de los enfrentamientos previos. Para aquellos que sintonizan desde Estados Unidos, serán las 5 p. m. EST o las 2 p. m. PST.

volumen carta de pelea

El mapa de batalla completo es el siguiente: