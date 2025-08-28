Cómo ver la Liga de Campeones gratis mientras Man City descubre oponentes

Manchester City descubrirá a quién jugarán en la fase de la Liga de la Liga de Campeones de la UEFA de 2025/26 hoy.

City descubrirá a sus oponentes de la Liga de Campeones hoy

Manchester City aprenderá hoy sus oponentes de fase de la Liga de Campeones con el sorteo que tiene lugar a las 5 p.m. Reino Unido.

City querrá recuperarse de su mal espectáculo en la competencia de la temporada pasada. Los Blues solo reservaron un lugar en el top 24 de la mesa de la liga de 36 equipos, pero cayeron en el siguiente obstáculo cuando fueron eliminados por el Real Madrid en la ronda de nocaut.

City pertenece a los equipos en Pot One para el sorteo de hoy. Jugarán a dos equipos de cada uno de los cuatro macetas, pero no pueden ser sacados contra uno de sus éxitos opuestos de la Premier League.

Para aquellos de ustedes que tienen una suscripción deportiva TNT, mostrarán la caminata con cobertura que comienza a las 5 p.m.

Sin embargo, si no tiene acceso a TNT Sports, aún puede ver el sorteo de hoy. La UEFA transmite el sorteo en su sitio web y el canal de YouTube, para que pueda mantenerse informado de quién jugará la ciudad en la competencia de su temporada.

Como alternativa, puede seguir nuestro informe del sorteo de hoy en nuestro blog en vivo, al que tiene acceso haciendo clic aquí.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.