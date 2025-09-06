Cómo ver Inglaterra vs Andorra gratis – TV -Channel, detalles de la transmisión en vivo y tiempo de patada

Inglaterra da la bienvenida a Andorra en el Parque Villa de Aston Villa antes de la Copa Mundial del próximo verano.

Inglaterra vs Andorra tiene lugar en Villa Park, la casa de Aston Villa. (Imagen: Getty Images)

Inglaterra continuará su campaña de clasificación de la Copa Mundial cuando jueguen Andorra el sábado.

Los hombres de Thomas Tuchel hasta ahora han ganado sus tres juegos y están en el Grupo K Top con nueve puntos. Albania está en segundo lugar con cinco puntos, mientras que Serbia tiene cuatro tercios. Esta semana, el defensor del Manchester City, John Stones, se retiró del equipo debido a una lesión.

Tuchel dijo: «Vino con pequeños problemas y no progresó como pensábamos y esperábamos que lo hiciera, por lo que salía del campamento esta mañana. Todos están disponibles. Tuvimos 21 jugadores en entrenamiento ayer y 21 jugadores tuvieron entrenamiento hoy y, con suerte, asegurarse de que todos estén disponibles para mañana».

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Vea toda la información de TV necesaria para ver la competencia de hoy;

¿A qué hora comienza Inglaterra versus Andorra?

La competencia en Villa Park comienza el sábado 6 de septiembre a las 5 p.m.

¿Inglaterra vs Andorra se muestra en vivo en la televisión?

Sí, el juego se transmitirá de forma gratuita en ITV 1 esta noche, siempre que tenga una licencia de TV válida.

Los fanáticos también pueden transmitir la competencia sin costos a través de la aplicación ITVX.

¿Cómo puedo ver el juego en el extranjero?

Los fanáticos en los Estados Unidos pueden ver Inglaterra vs Andorra en Fox Sports 2 o a través de la aplicación Free Fox Sports, aunque se requiere una suscripción para la cobertura en vivo. En Australia, Stan Sport tiene los derechos, mientras que en India el juego se muestra en Sonyliv.

Dazn tiene los derechos de transmisión en Canadá. Para aquellos de vacaciones en Europa, Dazn también mostrará la competencia en Alemania, mientras que en Portugal hay disponible en Sport TV 2.

¿Dónde puedo ver los aspectos más destacados del partido de Inglaterra?

Las mejores piezas del juego están disponibles para ver en el canal oficial de YouTube de Inglaterra.

