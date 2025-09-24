Cómo ver Huddersfield vs Man City -TV -Channel, Stream en vivo, Tiempo de patada

Manchester City se enfrentará a la ciudad de Huddersfield en la tercera ronda de la Copa Carabao, mientras que quieren llegar al Wembley Stadium nuevamente

Man City viaja a Huddersfield para un partido de la Copa Carabao el miércoles (Imagen: Richard Sellers/PA -Wire)

Manchester City se está preparando para su primer juego en la Copa Carabao esta temporada mientras viajan a Huddersfield Town.

El lado de Pep Guardiola va al escenario de la batería para enfrentarse a los Terriers en la tercera ronda de la competencia el miércoles por la noche. En el fin de semana, City ingresará al juego en un empate 1-1 con el Arsenal en la Premier League el fin de semana y estará decidido a volver a las formas ganadoras.

City llegó a la cuarta ronda de la competencia la temporada pasada, donde fueron eliminados por los semifinalistas finales Tottenham Hotspur. Guardiola y Co. estarán decididos a mejorar ese registro de este período, comenzando con una victoria sobre Huddersfield.

Aquí las noticias de Manchester Evening analizan la información necesaria para ver la banda de la Copa Carabao entre Man City y Huddersfield Town.

¿A qué hora comienza Huddersfield vs Man City?

Se planea que la colisión de la ciudad contra Huddersfield en la Copa Carabao comience el miércoles 24 de septiembre a las 7.45 p.m.

¿Huddersfield vs Man City en la televisión?

Sí. Sky Sports ha elegido Huddersfield vs Man City como parte de sus informes sobre la tercera ronda de la Copa Carabao esta semana, junto con una gran cantidad de otras luminarias.

La colisión de City se transmite en Sky Sports Premier League (Sky Channel 402), con una cobertura que comienza a las 7.40 pm (aproximadamente cinco minutos antes del patada).

El juego también se muestra en todo el mundo donde está un acuerdo de transmisión EFL. Esto incluye a Francia y el Central East, donde Bein Sports mostrará el juego.

La competencia también se transmite en Sport TV1 en Portugal, Superrsport en África y por juego en Scandinavia.

Manchester Evening News también estará presente para ofrecer regularmente actualizaciones sobre la colisión de la ciudad contra los Terriers.

Cómo transmitir Live Huddersfield vs Man City

Gracias a Sky Sports Broadcasting Huddersfield vs City, el juego también está disponible para Live Stream esta noche.

Los clientes de Sky pueden transmitir el accesorio en vivo a través de Sky Go, que está disponible en línea y la aplicación móvil. NowTV también transmitirá el accesorio en vivo para suscriptores pagados.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.