Cómo ver el sorteo de la primera ronda de la Copa FA: canal de televisión y números de balón

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA tendrá lugar el lunes por la noche y 48 clubes de la EFL participarán en la competición. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el sorteo, incluidos los números de bolas y cómo verlo.

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA se realizará el lunes por la noche. (Imagen: PA)

La Copa FA, la competición de copa nacional más antigua del mundo, regresa para su edición número 145 en la temporada 2025/26, generando sueños de victorias masivas y gloria para los menos favorecidos en todo el país.

Fundado en 1871, sigue siendo la máxima encarnación del espíritu romántico del fútbol inglés, donde los menos favorecidos de las divisiones inferiores pueden derribar a los gigantes de la Premier League, tal como lo hizo Grimsby Town contra el Manchester United en la Copa EFL en agosto pasado.

La primera ronda de esta temporada verá la introducción de 48 clubes de EFL de la Liga Uno y la Liga Dos, junto con 32 clasificados de divisiones inferiores. Todos los ojos estarán puestos en Bolton Wanderers, Wigan Athletic, Oldham Athletic, Salford City y Stockport County cuando entren en el sorteo junto a algunos de los mejores cazadores de cuentos de hadas del fútbol fuera de la liga, incluido posiblemente Altrincham.

Aquí, HOMBRE Deportes proporciona todos los detalles que necesitas para seguir el sorteo, incluida la fecha, la hora de inicio, el canal de televisión y los números de bola a los que debes prestar atención.

¿Cuándo es el sorteo de la primera ronda de la Copa FA?

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA está programado para el lunes 13 de octubre. El sorteo comenzará alrededor de las 6:30 p.m. BST.

Sigue a los partidos de la cuarta ronda de clasificación del sábado, en los que se decidirá qué equipos no pertenecientes a la liga entrarán en el sorteo. Sin embargo, un partido, Worthing vs Forest Green Rovers, tendrá lugar el lunes después del sorteo oficial.

Los equipos de la Liga Uno y la Liga Dos ahora participarán en el sorteo. (Imagen: Scott Heavey (The FA/The FA vía Getty Images))

¿Cómo puedo ver el sorteo de la primera ronda de la Copa FA?

Los espectadores del Reino Unido pueden ver el sorteo exclusivamente en TNT Sports 1, con cobertura desde las 6:30 p.m. antes de la transmisión en vivo de Worthing vs Forest Green Rovers. También se puede transmitir de forma gratuita en Discovery+ y el canal de YouTube de TNT Sports.

números de bolas

A los 80 clubes que participaron en el sorteo se les asignaron los siguientes números de balón: equipos de EFL 1-48, clasificados fuera de la liga 49-80. La lista completa se puede encontrar a continuación.

1. Accrington Stanley.

2. AFC Wimbledon.

3. Barnett.

4. Granero.

5. Carretilla.

6. Blackpool.

7. Bolton vagabundos.

8. Ciudad de Bradford.

9. Bristol Rovers.

10. Bromley.

11.Burton Albion.

12.Cambridge United.

13. Ciudad de Cardiff.

14. Ciudad de Cheltenham.

15. Chesterfield.

16. Colchester United.

17. Ciudad de Crawley.

18. Crewe Alexandra.

19. Rovers de Doncaster.

20. Ciudad de Exeter.

21. Ciudad de Fleetwood.

22. Gillingham.

23. Ciudad de Grimsby.

24. Ciudad de Harrogate.

25. Ciudad de Huddersfield.

26. Leyton Oriente.

27. Ciudad de Lincoln.

28. Ciudad de Luton.

29. Ciudad de Mansfield.

30. Milton Keynes Dons.

31. Condado de Newport.

32. Ciudad de Northampton.

33. Condado de Notts.

34. Atletismo de Oldham.

35. Peterborough Unido.

36. Plymouth Argyle.

37. Puerto Vale.

38. Lectura.

39. Rotherham Unido.

40. Ciudad de Salford.

41. Ciudad de Shrewsbury.

42. Stevenage.

43. Condado de Stockport.

44. Swindon.

45. Transmere Rovers.

46. ​​Walsall.

47. Atletismo de Wigan.

48. Vagabundos de Wycombe.

49. AFC Telford United.

50. Macclesfield.

51. Trinity de Gainsborough o Hartlepool United.

52. Carlisle Unido.

53. Ciudad de York.

54.Buxton.

55. Morecambe o Chester.

56. Escudos confederados.

57. Tamworth.

58. Scunthorpe United.

59. Gateshead.

60. Ciudad de Spennymoor.

61. FC Ciudad de Halifax.

62. Altrincham o Harbortown.

63. Worthing o Forest Green Rovers.

64. Maldon y Tiptree.

65. Ciudad de Woking o Brackley.

66. Piedra de Weald.

67. Ciudad de Slough.

68. Madera de Boreham.

69. Eastleigh.

70. Southend United.

71. Ebbsfleet United.

72. Ciudad de Braintree.

73. Ciudad de Chatham.

74. Weston Supermare.

75. Ciudad de Hemel Hempstead.

76. Banbury United o St Albans City.

77. Ciudad de Chelmsford.

78. AFC Totton de Truro City.

79. Ciudad de Aldershot.

80. Farnham Town o Sutton United.

El Crystal Palace es el campeón, tras vencer al Manchester City en la final de la temporada pasada. (Imagen: PA)

¿Cuándo se jugarán los partidos de la primera ronda de la Copa FA?

Los partidos de la primera ronda están programados para el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, con horarios de inicio el sábado 1 de noviembre a las 3 p.m. GMT y partidos seleccionados el domingo 2 de noviembre. Todos los partidos se confirmarán después del sorteo, sujeto a las selecciones transmitidas.

¿Cuándo participarán en el sorteo los equipos de la Premier League y la Championship?

Los equipos de las dos categorías superiores del fútbol inglés, la Premier League y la Championship, entrarán en la tercera ronda. El sorteo de la tercera ronda no se realizará hasta diciembre, mientras que los partidos se disputarán en enero.