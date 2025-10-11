Cómo ver el sorteo de la 1.ª Ronda de la Copa FA: fecha, canal de TV y números de pelota

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA tendrá lugar el lunes por la noche cuando 48 clubes de la EFL participen en la competición de copa nacional más antigua del mundo.

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA ya casi está aquí (Imagen: FA a través de Getty Images)

La Copa FA regresa para su edición número 145 en la temporada 2025/26, generando sueños de victorias masivas y gloria para los menos favorecidos en todo el país. Fundado en 1871, sigue siendo el pináculo del espíritu romántico del fútbol inglés, donde los pececillos que no pertenecen a la liga pueden derrocar a los gigantes de la Premier League.

En la primera ronda de esta temporada competirán 48 clubes de EFL de la Liga Uno y la Liga Dos, junto con 32 clasificados de divisiones inferiores. Todos los ojos estarán puestos en los grandes nombres del noroeste, incluidos el condado de Stockport, Wigan Athletic y Bolton Wanderers, quienes potencialmente podrían mezclarse con algunos de los principales cazadores de cuentos de hadas del fútbol fuera de la liga, prometiendo fuegos artificiales tempranos cuando el camino hacia Wembley comience en serio.

Aquí, los HOMBRES proporciona todos los detalles que necesitas para seguir el sorteo, incluida la fecha, la hora de inicio, el canal de televisión y los números de bola a los que debes prestar atención.

¿Cuándo es el sorteo de la primera ronda de la Copa FA?

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA está programado para el lunes 13 de octubre de 2025. El sorteo comenzará aproximadamente a las 6:30 p.m. BST, informa el Mirror.

Crystal Palace es el actual campeón de la Copa FA y derrotó al Manchester City en la final el año pasado. (Imagen: PA)

Esto sucederá a los partidos del sábado de la cuarta ronda de clasificación, en los que se determinará qué equipos no pertenecientes a la liga participarán en el sorteo. Sin embargo, un partido, Worthing vs Forest Green Rovers, tendrá lugar el lunes después del sorteo oficial.

¿Cómo puedo ver el sorteo de la primera ronda de la Copa FA?

Los espectadores del Reino Unido pueden ver el sorteo exclusivamente en TNT Sports 1, con cobertura desde las 6:30 p.m. antes de la transmisión en vivo de Worthing vs Forest Green. El sorteo también se puede transmitir de forma gratuita en Discovery+ y en el canal de YouTube de TNT Sports.

números de bolas

Los 80 clubes del sorteo recibirán estos números de balón: equipos de EFL 1-48, clasificados fuera de la liga 49-80. La lista completa se puede encontrar a continuación.

1. Accrington Stanley 2. AFC Wimbledon 3. Barnett 4. Barnley 5. Carretilla 6. Blackpool 7. Bolton vagabundos 8. Ciudad de Bradford 9. Rovers de Bristol 10. Bromley 11.Burton Albion 12.Cambridge United 13. Ciudad de Cardiff 14. Ciudad de Cheltenham 15. Chesterfield 16. Colchester United 17. Ciudad de Crawley 18. Crewe Alexandra 19. Rovers de Doncaster 20. Ciudad de Exeter 21. Ciudad de Fleetwood 22. Gilingham 23. Ciudad de Grimsby 24. Ciudad de Harrogate 25. Ciudad de Huddersfield 26. Leyton Oriente 27. Ciudad de Lincoln 28. Ciudad de Luton 29. Ciudad de Mansfield 30. Milton Keynes Dons 31. Condado de Newport 32. ciudad de Northampton 33. Condado de Notts 34. Oldham Athletic35. Peterborough United 36. Plymouth Argyle 37. Puerto Vale 38. Lectura 39. Rotherham United 40. Ciudad de Salford 41. Ciudad de Shrewsbury 42. San Francisco 43. Provincia de Stockport 44. Sevilla 45. Rovers Transmere 46. ​​​​Walsall 47. Wigan Athletic 48. Wanderers de Wycombe 49. Darlington o AFC Telford United 50. Macclesfield o Stamford 51. Gainsborough Trinity o Hartlepool United 52. Carlisle United o Boston United 53. Rochdale o la ciudad de York 54. Pardillos Runcorn de Buxton 55. Morecambe o Chester 56. Escudos del Sur o Spalding United 57. Tamworth o Hyde United 58. Scunthorpe United o King’s Lynn Town 59. Aveley de Gateshead 60. Pueblo de Spennymoor o pueblo de Billericay 61. Southport o FC Halifax Town 62. Altrincham o ciudad de Harborough 63. Worthing o Forest Green Rovers 64. Maldon & Tiptree de Flackwell Heath 65. Ciudad de Woking o Brackley 66. Pueblo de Wealdstone o Whitstable 67. Ciudad de Slough o Ciudad de Enfield 68. Municipio de Eastbourne de Boreham Wood 69. Hampton y Richmond Municipio de Eastleigh 70. Southend United de Folkestone Invicta 71. Ebbsfleet United de Solihull Moors 72. Braintree Ciudad de Farnborough 73. Ángeles de Tonbridge de Chatham Town 74. Weston Super Mare o Needham Market 75. Pueblo de Hemel Hempstead o Pueblo de Yeovil 76. Banbury United o St Albans City 77. Ciudad de Chelmsford o ciudad de Chippenham 78. AFC Totton de Truro City 79. Dorking vagabundos de la ciudad de Aldershot 80. Farnham Town o Sutton United

¿Cuándo se disputarán los partidos de la primera ronda de la Copa FA?

El Manchester United ganó la Copa FA por última vez en 2024 (Imagen: Getty Images)

Los partidos de la primera ronda están programados para el fin de semana del 1 y 2 de noviembre de 2025, con horarios de inicio el sábado 1 de noviembre a las 3 p.m. GMT y partidos seleccionados el domingo 2 de noviembre. Todos los partidos se confirmarán después del sorteo, sujeto a las selecciones transmitidas.

¿Cuándo participarán en el sorteo los equipos de la Premier League y la Championship?

En la tercera ronda competirán equipos de las dos máximas divisiones del fútbol inglés: la Premier League y la Championship. El sorteo de la tercera ronda no se realizará hasta diciembre, mientras que los partidos están previstos para enero.

El Manchester City llegó a la final de la competición de la temporada pasada, perdiendo por poco 1-0 ante el Crystal Palace en Wembley. El Manchester United, por su parte, fue eliminado en la quinta ronda por el Fulham en los penaltis.

–

