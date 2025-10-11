Cómo ver el sorteo de la 1.ª Ronda de la Copa FA: fecha, canal de TV y números de pelota

El sorteo de la primera ronda de la Copa FA tendrá lugar el lunes por la noche cuando 48 clubes de la EFL participen en la competición de copa nacional más antigua del mundo.
La Copa FA regresa para su edición número 145 en la temporada 2025/26, generando sueños de victorias masivas y gloria para los menos favorecidos en todo el país. Fundado en 1871, sigue siendo el pináculo del espíritu romántico del fútbol inglés, donde los pececillos que no pertenecen a la liga pueden derrocar a los gigantes de la Premier League.
En la primera ronda de esta temporada competirán 48 clubes de EFL de la Liga Uno y la Liga Dos, junto con 32 clasificados de divisiones inferiores. Todos los ojos estarán puestos en los grandes nombres del noroeste, incluidos el condado de Stockport, Wigan Athletic y Bolton Wanderers, quienes potencialmente podrían mezclarse con algunos de los principales cazadores de cuentos de hadas del fútbol fuera de la liga, prometiendo fuegos artificiales tempranos cuando el camino hacia Wembley comience en serio.
Aquí, los HOMBRES proporciona todos los detalles que necesitas para seguir el sorteo, incluida la fecha, la hora de inicio, el canal de televisión y los números de bola a los que debes prestar atención.
¿Cuándo es el sorteo de la primera ronda de la Copa FA?
El sorteo de la primera ronda de la Copa FA está programado para el lunes 13 de octubre de 2025. El sorteo comenzará aproximadamente a las 6:30 p.m. BST, informa el Mirror.
Esto sucederá a los partidos del sábado de la cuarta ronda de clasificación, en los que se determinará qué equipos no pertenecientes a la liga participarán en el sorteo. Sin embargo, un partido, Worthing vs Forest Green Rovers, tendrá lugar el lunes después del sorteo oficial.
¿Cómo puedo ver el sorteo de la primera ronda de la Copa FA?
Los espectadores del Reino Unido pueden ver el sorteo exclusivamente en TNT Sports 1, con cobertura desde las 6:30 p.m. antes de la transmisión en vivo de Worthing vs Forest Green. El sorteo también se puede transmitir de forma gratuita en Discovery+ y en el canal de YouTube de TNT Sports.
números de bolas
Los 80 clubes del sorteo recibirán estos números de balón: equipos de EFL 1-48, clasificados fuera de la liga 49-80. La lista completa se puede encontrar a continuación.
1. Accrington Stanley2. AFC Wimbledon3. Barnett4. Barnley5. Carretilla6. Blackpool7. Bolton vagabundos8. Ciudad de Bradford9. Rovers de Bristol10. Bromley11.Burton Albion12.Cambridge United13. Ciudad de Cardiff14. Ciudad de Cheltenham15. Chesterfield16. Colchester United17. Ciudad de Crawley18. Crewe Alexandra19. Rovers de Doncaster20. Ciudad de Exeter21. Ciudad de Fleetwood22. Gilingham23. Ciudad de Grimsby24. Ciudad de Harrogate25. Ciudad de Huddersfield26. Leyton Oriente27. Ciudad de Lincoln28. Ciudad de Luton29. Ciudad de Mansfield30. Milton Keynes Dons31. Condado de Newport32. ciudad de Northampton33. Condado de Notts34. Oldham Athletic35. Peterborough United36. Plymouth Argyle37. Puerto Vale38. Lectura39. Rotherham United40. Ciudad de Salford41. Ciudad de Shrewsbury42. San Francisco43. Provincia de Stockport44. Sevilla45. Rovers Transmere46. Walsall47. Wigan Athletic48. Wanderers de Wycombe49. Darlington o AFC Telford United50. Macclesfield o Stamford51. Gainsborough Trinity o Hartlepool United52. Carlisle United o Boston United53. Rochdale o la ciudad de York54. Pardillos Runcorn de Buxton55. Morecambe o Chester56. Escudos del Sur o Spalding United57. Tamworth o Hyde United58. Scunthorpe United o King’s Lynn Town59. Aveley de Gateshead60. Pueblo de Spennymoor o pueblo de Billericay61. Southport o FC Halifax Town62. Altrincham o ciudad de Harborough63. Worthing o Forest Green Rovers64. Maldon & Tiptree de Flackwell Heath65. Ciudad de Woking o Brackley66. Pueblo de Wealdstone o Whitstable67. Ciudad de Slough o Ciudad de Enfield68. Municipio de Eastbourne de Boreham Wood69. Hampton y Richmond Municipio de Eastleigh70. Southend United de Folkestone Invicta71. Ebbsfleet United de Solihull Moors72. Braintree Ciudad de Farnborough73. Ángeles de Tonbridge de Chatham Town74. Weston Super Mare o Needham Market75. Pueblo de Hemel Hempstead o Pueblo de Yeovil76. Banbury United o St Albans City77. Ciudad de Chelmsford o ciudad de Chippenham78. AFC Totton de Truro City79. Dorking vagabundos de la ciudad de Aldershot80. Farnham Town o Sutton United
¿Cuándo se disputarán los partidos de la primera ronda de la Copa FA?
Los partidos de la primera ronda están programados para el fin de semana del 1 y 2 de noviembre de 2025, con horarios de inicio el sábado 1 de noviembre a las 3 p.m. GMT y partidos seleccionados el domingo 2 de noviembre. Todos los partidos se confirmarán después del sorteo, sujeto a las selecciones transmitidas.
¿Cuándo participarán en el sorteo los equipos de la Premier League y la Championship?
En la tercera ronda competirán equipos de las dos máximas divisiones del fútbol inglés: la Premier League y la Championship. El sorteo de la tercera ronda no se realizará hasta diciembre, mientras que los partidos están previstos para enero.
El Manchester City llegó a la final de la competición de la temporada pasada, perdiendo por poco 1-0 ante el Crystal Palace en Wembley. El Manchester United, por su parte, fue eliminado en la quinta ronda por el Fulham en los penaltis.
