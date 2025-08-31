Cómo ver Brighton vs Man City -TV -Channel, transmisión en vivo -Als,

La noticia más reciente de Manchester City como el lado de Pep Guardiola se está preparando para jugar a Brighton en la Premier League.

Man City está listo para competir contra Brighton en el estadio AMEX. (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester City tratará de volver a ganar en la Premier League después de su derrota en casa contra el Tottenham el fin de semana pasado.

El equipo de semillas estrella de Pep Guardiola fue aturdido por los Spurs, anotando a Brennan Johnson y Joao Palhinha para el club del norte de Londres. Sus oponentes este fin de semana, Brighton, todavía tienen que ganar un partido, atraído con Fulham y perdieron ante Everton.

Antes de la colisión, Guardiola representa una decisión sobre quién quiere ser el hombre entre los palos.

«Decidiré mañana. Porque no tengo una conferencia de prensa mañana», dijo el catalán.

Ederson se perdió el primer partido de la temporada contra Wolves y luego fue mencionado como un reemplazo no utilizado contra el Tottenham. James Trafford, quien vino a Burnley este verano, ha comenzado ambos juegos hasta ahora.

Aquí le proporcionaremos toda la información del televisor sobre cómo puede ver el juego de hoy;

¿A qué hora comienza Brighton vs Man City?

La competencia en el estadio AMEX tiene lugar a las 2 p.m. el domingo 31 de agosto.

Quienes son los Funcionarios de Brighton vs Man City ?

Darren Banks supervisará la competencia en la costa sur, asistida por Scott Ledger y Akil Howson.

Simon Hooper ha sido nombrado cuarto funcionario, mientras que Paul Tierney servirá como árbitro asistente de video, apoyado por el asistente Var Nick Greenhalgh.

Como puedo ver Brighton vs Man City ¿Viviendo en la televisión?

Sky Sports tiene los derechos de televisión en el juego, que se transmiten en vivo en el evento principal de Sky Sports y los canales de la Premier League. La cobertura comienza a la 1 p.m.

Para los fanáticos que miran en el extranjero, la competencia también puede estar disponible para transmitir a través de su emisora ​​local; Sobre televisión, móvil, tableta, computadora, consola y otros dispositivos compatibles.

Las noticias de la tarde de Manchester También traerá actualizaciones en vivo al estadio AMEX.

¿Cómo puedo ver los aspectos más destacados de Man City Match?

Los proponentes que desean ponerse al día con los aspectos más destacados pueden encontrar momentos importantes del juego en el canal oficial de YouTube de la ciudad y en el partido de la BBC del día a las 10.20 pm. El programa también está disponible para la transmisión a través de su aplicación iPlayer.

