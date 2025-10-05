Cómo ver Brentford vs Man City -TV -Channel, Stream en vivo y hora de patada

Manchester City visita Brentford buscando la brecha en los rivales del título de la Premier League Arsenal y Liverpool

Manchester City también quiere hacer a los líderes en los líderes después de la victoria 5-1 del fin de semana pasado en Burnley (Imagen: Simon Stacpoole/Offside, fuera de juego a través de Getty Images)

Manchester City tiene la oportunidad de cerca del Arsenal y el Liverpool en la parte superior de la Premier League cuando se enfrentan a Brentford el domingo.

Después de tropezar con el Liverpool contra el Chelsea y con los Gunners que ahora han establecido el ritmo, el lado de Pep Guardiola solo pudo derivar tres puntos en los nuevos corredores y dos detrás de los campeones si logran superar las abejas.

El equipo de Keith Andrews será alentado el fin de semana pasado por su victoria sobre el Manchester United. Buscarán distancia desde la zona de caída antes del descanso internacional de octubre. Aquí está todo lo que necesita saber sobre mirar a Brentford vs City …

¿Cuándo comienza Brentford vs Man City?

La competencia comienza el domingo 5 de octubre a las 4.30 pm en el GTech Community Stadium.

Un viaje al estadio de la comunidad GTech de Brentford nunca es fácil (Imagen: Richard Pelham, Getty Images)

¿Brenford vs Man City está en la televisión?

La competencia se transmite en el evento principal de Sky Sports y Sky Sports Premier League, con una cobertura que comienza inmediatamente después del patada de 2 p.m. Los suscriptores pueden transmitir la competencia a través de la aplicación Sky Sports.

Si no es un suscriptor, puede ver la competencia a través de la propiedad del servicio de Sky, donde se puede comprar un pase de Sky Sports Day se puede comprar por £ 14.99. Una membresía mensual flexible está disponible por £ 31.99.

Los aspectos más destacados de la competencia están disponibles para verlo poco después de tiempo completo en el canal Sky Sports YouTube y más tarde en el sitio web de BBC Sport.

El partido del día 2 muestra los aspectos más destacados del juego, más la otra promoción dominical, en BBC One a partir de las 10.30 p.m.

Noticias del equipo

Guardiola todavía pierde a cuatro jugadores importantes. Omar Marmoush continúa su recuperación de una lesión en la rodilla, mientras que Rayan Cherki está excluido con un problema del muslo. Abdukodir Khusanov (tobillo) y Rayan Ait-Nouri también se perderán la competencia.

Brentford estará sin el mediocampista Paris Maghoma debido a una lesión de Dijing y hay signos de interrogación sobre la aptitud de otros tres jugadores. Reiss Nelson puede estar ausente debido a una enfermedad, mientras que Gustavo Nunes y Fabio Carvalho tienen que lidiar con los muslos y los problemas de rodilla, respectivamente.

