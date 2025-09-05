Las últimas noticias del Manchester United como pruebas de verano Benjamin Sesko se está preparando para el servicio internacional.

Man Utd escupe Benjamin Sesko estará en acción para Eslovenia. (Imagen: Daniel Chesterton/Offside/Offsis a través de Getty Images)

Manchester United todavía está en medio del primer descanso internacional de la temporada, en el que varias de sus estrellas representan a sus respectivas naciones.

Benjamin Sesko se encuentra actualmente con el equipo de Eslovenia mientras se preparan este mes para las áreas de clasificación de la Copa Mundial. Sesko and Co. lo lleva contra Suecia el viernes por la noche antes de ser confrontados con Suiza el lunes por la noche.

United firmó a Sesko de RB Leipzig a principios de este verano en un acuerdo con un valor de un máximo de £ 74 millones con complementos. El delantero tiene que marcar su primer gol para United, o incluso entregó su primer inicio en la Premier League, pero jugó los 90 minutos completos en la derrota de la Copa Shock Carabao contra Grimsby Town.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Mira donde los fanáticos del United pueden seguir a Eslovenia vs Suecia;

¿A qué hora va Eslovenia contra Suecia?

Se planea que la colisión de Eslovenia contra Suecia comience el viernes 5 de septiembre a las 7.45 pm.

¿Eslovenia versus Suecia se muestra en vivo en la televisión?

La colisión de Eslovenia no fue seleccionada el viernes por la noche para la cobertura de televisión en vivo en el Reino Unido.

Las noticias de la tarde de Manchester Estará presente para dar actualizaciones sobre cómo Sesko lentamente para su país, si se contrae contra Suecia cada minuto.

Cómo transmitir Live Eslovenia vs Suecia y ver en el extranjero

Aunque el Reino Unido no transmite Eslovenia contra Suecia, todavía hay diferentes formas de ver el juego en todo el mundo.

En los Estados Unidos, Fubotv y Fox Soccer transmitirán el partido y transmitirán en vivo a suscriptores pagados.

En Eslovenia, la competencia ahora está disponible para ver sobre Slortklub 1, mientras que Suecia también lo transmitirá por juego. Dazn también transmitirá en vivo en Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, Japón y Suiza.

