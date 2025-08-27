Cómo su hombre United puede ver televisión gratis en Carabao Cup vs Grimsby Town esta noche

El Manchester United competirá contra el equipo de la Liga Dos Grimsby Town en su empate en la segunda ronda de la Copa Carabao esta noche.

Man Utd Star Bruno Fernandes en la acción de la Copa Carabao la temporada pasada. (Imagen: Nathan Stirk/Getty Images)

El Manchester United comienza su copa Carabao, un poco antes de lo que habían querido esta temporada, porque no calificaron para la competencia europea.

Esta noche ve en la segunda ronda de acción contra la oposición de la Liga Dos Grimsby Town en Blundell Park. Es un empate sorprendente que se ha elegido para la cobertura de TV en todos los ámbitos.

La Copa Carabao y los derechos de transmisión están retrasados ​​nuevamente esta temporada por Sky Sports. Sky Sports mostrará el partido de Tonight Live en Sky Sports Football, Sky Sports Event y Sky Sports UHDR, con la cobertura y la estructura a partir de las 7 pm, una hora antes de la patada en Cleethorpes, en esos canales.

Con una suscripción válida, los seguidores que no pueden asistir al juego pueden transmitir la promoción en la aplicación Sky Go Live, que está disponible en teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos similares. Como alternativa, ahora TV hará lo mismo si se ha registrado para su servicio en línea (pagado), por supuesto.

¡Pero también puedes seguir cada patada gratis esta noche!

Como parte de un acuerdo entre EFL, Sky Sports e ITV, ciertos juegos en la Copa Carabao se transmiten en las dos estaciones al mismo tiempo. Ese es también el caso aquí, donde ITV 1 United muestra contra sus oponentes de la Liga Dos de alto vuelo, que esperan causar un malestar poderoso.

United, sin embargo, tendrá otras ideas. Ganaron la competencia bajo Erik Ten Hag en 2023 y, por supuesto, tendrán la esperanza de llegar hasta Wembley esta temporada.

En la parte posterior de otra reconstrucción, el equipo de Ruben Amorim está buscando su primera pieza de cubiertos desde que fue nombrado para reemplazar diez hag en el banquillo. Por supuesto, llegaron a la final de la Europa League la temporada pasada, pero el trofeo finalmente fue para los rivales de la Premier League Tottenham.

Después de esto, y un final sombrío, United no pudo conquistar el fútbol europeo esta temporada.

Además de la cobertura terrestre, ITV X es el lugar para transmitir gratis gratis esta noche.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.