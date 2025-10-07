Cómo Senne Lammens tomó la presión a Man United e causó una impresión en sus nuevos compañeros de equipo: «Calma»

El portero de Manchester United Senne Lammens apeló su debut en la Premier League en la victoria de fin de semana en Sunderland

Senne Lammens celebró una revista limpia en su debut en el Manchester United en la victoria sobre Sunderland

Senne Lammens ha causado una fuerte primera impresión en el Manchester United e hizo su debut en la victoria de fin de semana en Sunderland.

El joven de 23 años siempre reemplazó a Bayindir entre los postes contra los Cats Negros y mantuvo una hoja limpia en una victoria por 2-0.

Lammens firmó por £ 18.1 millones de Royal Amwerp en el día de la fecha límite en el verano y tuvo que esperar su oportunidad, pero después de que tuvo la oportunidad, las primeras señales son positivas para el parto de Bélgica.

Ciertamente está impresionado por sus compañeros de equipo, mientras que los expertos fueron exuberantes en sus elogios después de la victoria sobre Sunderland.

United Great Wayne Rooney, hablando en el partido del día, dijo: «Fue una gran decisión (jugarlo), es difícil ser el portero del Manchester United, pero pensé que estaba haciendo la mayor parte del juego realmente bien.

«Si desea que su guardián haga una salvación, él salvó». Una caminata que tuvo fue cuando tomó la decisión equivocada y salió y en otro día podría haberle costado y costarle al Manchester United.

«En general, pensé que hizo muchas cosas buenas. Y lo que todos quieren es cuando la pelota entra en el cuadro que quieres un guardián que pueda venir y obtener el pedido, atrapar la pelota y pensé que era un buen y sólido debut para él».

Los nuevos compañeros de equipo de Lammens están impresionados en el vestuario. Mason Mount, quien abrió el puntaje contra Sunderland, dijo: «Senne también entró. Fue una actuación sólida. Cada peligro que imprimen, lo pone en Ben (Sesko) y terminamos allí. Creo que ha liberado mucho la presión hoy».

Y tanto Luke Shaw como Tom Heaton arrojaron primeras impresiones positivas inmediatamente después de la llegada de Lammens.

«Ha sido realmente bueno, se ve muy bien, estoy realmente impresionado por él y tengo muchas ganas de jugar con él», dijo Shaw.

Heaton agregó: «No sabía demasiado sobre él. Solo han sido unos pocos días de entrenamiento, pero parece un chico muy bueno; con calma pero una personalidad fuerte. Los fondos de su portero son muy impresionantes».

Eso se tradujo en su debut con Peter Schmeichel satisfecho con lo que vio, incluso cuando predicó precaución dada la edad de Lammens y la falta de experiencia.

«En primer lugar, es bueno ver una revista limpia, luego una actuación de portero realmente buena y sólida», dijo al club del lunes por la noche.

«Es lo que ves, ves a este joven, él realmente no hizo mucho durante mucho, mucho tiempo, literalmente solo tenía la pelota en pie y lo hizo bastante bien.

«Esperaría que todos los jóvenes guardianes hoy en día, porque así es como se están levantando, por lo que hubo cierta semejanza con Edwin (van der Saar), algunas pelotas largas, tuvo esa primera salvación a su izquierda, que esperas salvar, pero una vez que ha hecho eso, ahora es un portero, salva bolas.

«A partir de eso, creo que su confianza crecía, se podía ver en la primera cruz, la reacción de Matthijs de Ligt fue fantástica, los defensores quieren eso cuando están bajo el cosh para tomar parte de esa presión.

«Es demasiado pronto para hablar sobre lo bueno que es este tipo, solo es joven, apenas ha jugado fútbol competitivo, ciertamente no está con Man Utd.

«Lamentablemente, hemos visto a lo largo de los años, los grandes jugadores llegan a Man Utd y la presión es despiadada, entonces no pueden manejar eso. Sería estúpido para alguien como yo presionarlo.

«Lo hizo bien, ahora tiene un descanso internacional que la próxima competencia que tiene que hacer lo mismo.

«Entonces vemos cómo se desarrolla, todos los guardianes cometen errores, es cuando descubrimos cuán buenas son las personas, ¿cómo responden a esos errores? Era hermoso, limpio y positivo, cosas a las que no hemos estado acostumbrados».

Y Río Ferdinand quedó impresionado por el poder de Lammens para dominar su caja, una cualidad que Bayindir faltaba durante sus actuaciones unidas hasta la fecha.

«Para que salga un arquero, conoces la sensación de que un arquero, cuando una pelota entra en la caja y un equipo grande, es agresivo, y el guardián sale y afirma que esa sensación de mirar en el piso cuando regresa y sabes, ya sabes mi guardián», dijo Ferdin Ferdin.

«Ese es mi guardián, ¿sabes a qué me refiero? No creo que hayan podido decir eso por un tiempo porque ha habido tantos errores diferentes y lo que ha entrado en una decisión dudosa, pero él parecía muy, muy, muy seguro».