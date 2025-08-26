¿Cómo se ve la tabla de la Premier League en función de XG cuando emerge la preocupación de Man United?

Las últimas noticias del fútbol, ​​desde las actuaciones de Manchester United y Manchester City, se han organizado en la Premier League esta temporada contra rivales en función de su rendimiento XG

Benjamin Sesko y Manchester United no anotaron esta temporada desde el juego abierto (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Dos semanas en la temporada 2025/26 de la Premier League y algunos equipos ya han comenzado a demostrar sus ambiciones. Después de las primeras rondas de juegos, ha surgido una imagen alternativa de la mesa que ofrece una exhibición interesante.

Hubo algunos resultados notables durante el fin de semana. Manchester City sufrió una derrota en casa por 2-0 contra el Tottenham el sábado antes de que las frustraciones del Manchester United continuaran con un empate 1-1 en Fulham.

Los campeones Liverpool, no convincentes, hicieron dos victorias de dos el lunes por la noche en Newcastle gracias al ganador de 16 años del tiempo de lesión de Rio Ngumoha. Chelsea también atrajo la atención con una enfática victoria por 5-1 sobre West Ham United.

Con 36 rondas para el final, hay mucho fútbol para jugar. Pero con la ayuda de los especialistas en estadísticas OPTA, se ha producido una tabla basada en los objetivos esperados para cada equipo que ofrece un rendimiento de rendimiento específico hasta ahora.

Los objetivos esperados (XG) es un punto de referencia calculado en función del valor de las oportunidades y los disparos en el objetivo de cada equipo de la Premier League y se ha convertido en una medida comúnmente utilizada para evaluar equipos y rendimiento. Ofrece una estimación de la cantidad de goles que un equipo debe haber obtenido teóricamente.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

La tabla utiliza estadísticas y datos de los dos primeros juegos de la temporada. No es de extrañar, después de la rotunda victoria sobre West Ham el viernes, en la cima del Chelsea en la parte superior de la mesa con un XG de 4.35, a pesar de que no anotó en el empate 0-0 contra Crystal Palace.

Detrás de ellos está el Arsenal con 4.19 xg después de anotar seis en sus dos primeros juegos. Significa que los Gunners han superado su XG con 1.81. En otros lugares, los primeros problemas de United en la última tercera parte son claros con el objetivo de Leny Yoro el domingo, desde una esquina, su única temporada hasta ahora.

Según los datos, los hombres de Ruben Amorim tienen un XG de 3.15, que es 2.15 goles bajo lo que realmente han obtenido. Solo Brighton (-2.91) tiene una relación más pobre ‘Versus XG’ después de que no anotan contra Everton durante el fin de semana.

Manchester City fue derrotado por 2-0 el sábado por Tottenham (Imagen: Darren Staples/AFP a través de Getty Images)

El XG de Man City es 4.02, que es en gran parte de la victoria 4-0 en Wolves. Después de su dramática victoria en Newcastle, Liverpool tiene un XG de 2.9 a pesar del puntaje de siete goles en sus dos primeros juegos.

Nottingham Forest tiene un XG de 2.76, a pesar del puntaje de cuatro goles, mientras que Brentford subraya su 2.70 XG con dos goles anotados. Newcastle es ligeramente más bajo que los rojos en 2.4.

Tottenham y Sunderland han anotado más de lo que retrata el XG. Los hombres de Thomas Frank han anotado cinco veces en comparación con los 3.43 xg, mientras que el espacio en blanco de los gatos negros en Burnley todavía funciona mejor que su XG de 1.53.

Mesa de la Premier League XG

1.

Chelsea

4.35

2.

Arsenal

4.19

3.

Hombre

4.02

4.

Brillo

3.91

5.

Tottenham

3.43

6.

Un hombre unido

3.15

7.

Bournemouth

2.99

8.

Liverpool

2.9

9.

Bosque de Nottingham

2.76

10.

Brentford

2.70

11.

Fulham

2.52

12.

Newcastle

2.4

13.

Everton

2.4

14.

Leeds

2.30

15.

Burnley

1.93

16.

Palacio de cristal

1.76

17.

Sunderland

1.53

18.

Aston Villa

1.39

19.

Jamón oeste

1.29

20.

Lobos

1.02