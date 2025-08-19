¿Cómo se ve la mesa de la Premier League en base a XG como Manchester United Hope Clear Clear

Las últimas noticias como Manchester United y Manchester City se organizan en función de su XG del fin de semana de la Premier League de apertura

Ruben Amorim espera que Bryan Mbeumo (L) y otras nuevas sesiones de firma puedan agregar más goles en su lado del Manchester United (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Ha surgido una imagen alternativa de la mesa de la Premier League después del primer fin de semana de la nueva temporada.

La campaña de la Premier League 2025/26 está oficialmente en marcha con los 20 equipos que completan su partido inicial. El Manchester United fue vencido 1-0 por el Arsenal el Súper Domingo, mientras que el Manchester City reclamó una victoria por 4-0 sobre Wolves el sábado por la noche.

Todavía hay 37 rondas de partidos para jugar antes de que los campeones de la Premier League sean coronados. Sin embargo, después de solo una ronda de partidos, se presentó una mesa sobre la base de los objetivos esperados para cada equipo.

Los objetivos esperados (XG) se calculan sobre el valor de las oportunidades y los disparos en el objetivo de cada equipo de la Premier League y se ha convertido en una métrica popular para evaluar equipos y versiones. Se utiliza para ofrecer una serie de objetivos que deberían haber obtenido teóricamente.

Liverpool está en la cima del grupo objetivo esperado con 1.31 de su victoria 4-2 sobre Bournemouth, según lo provisto por los fatístacos. United es el segundo en la mesa con 1.22 xg a pesar del hecho de que no obtienen la hoja de puntaje en su derrota contra el Arsenal el fin de semana, con nuevas sesiones de firma Bryan Mbeumo y Matheus Cunha tienen oportunidades.

Los Gunners, que caminaron a los ganadores estrechos en Old Trafford por cortesía de la meta de Riccardo Calafiori desde una esquina, son 15º en la esperada tabla objetivo con un XG de solo 0.09. City, que estableció cuatro goles más allá de los lobos, tiene un XG de solo 0.6, lo que los hace sexto en el ranking y también detrás de Leeds United, Tottenham Hotspur y Chelsea.

Leeds tiene un XG de 0.95 después de su victoria por 1-0 sobre Everton el lunes por la noche, mientras que el XG de Tottenham es 0.79 después de su victoria por 3-0 sobre Burnley. Chelsea, a pesar del hecho de que no anotó en un empate sin goles con Crystal Palace, completa los cinco primeros con un objetivo esperado de 0.77.

United regresará a la promoción de la Premier League este fin de semana cuando viajen a Fulham en Craven Cottage, mientras que City viajará a Tottenham en Noord -London.

Tabla de la Premier League según XG