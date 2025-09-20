Cómo se prepara Chelsea Alejandro Garnacho para el regreso del Manchester United

Man Utd interpreta al Chelsea en la Premier League el sábado y Alejandro Garnacho regresará a Old Trafford.

Alejandro Garnacho mira al Bayern Munich. (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphot)

Enzo Maresca se sienta a conversar con Alejandro Garnacho para determinar si está mentalmente listo para jugar contra el Manchester United.

Garnacho completó una transferencia de £ 40 millones al Chelsea en la última semana de la ventana de transferencia de verano.

United incluyó una cláusula del 10 por ciento en el acuerdo, con Garnacho, la cuarta venta más alta en la historia del club, detrás de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Angel Di Maria.

Garnacho se graduó de la Academia Unida y anotó en la final de la Copa FA de 2024, pero las circunstancias que llevaron a su salida al Chelsea han dejado un sabor agrio en la boca de algunos seguidores.

La relación del jugador de 21 años con Ruben Amorim se disparó gradualmente la temporada pasada. Hubo preocupaciones sobre la disciplina de Garnacho durante su tiempo en el club y su actividad de redes sociales irritó a los fanáticos.

Eso significa que Garnacho puede ser abucheado cuando regrese a Old Trafford el sábado por la noche.

«Probablemente sea algo en lo que debamos pensar», dijo Maresca cuando se le preguntó sobre la historia sobre el regreso de Garnacho a Old Trafford.

«En primer lugar, porque él es joven, por lo que no sabes cómo responder. Pero también en caso de que decidamos comenzar con él, conversaré con él para preguntarle cómo piensa en eso».

Maresca no estaba segura de si un ex club pudo alimentar una actuación positiva poco después de la partida.

Él dijo: «Puede ser en ambos sentidos. Puede ser en ambos sentidos, pero creo que también tenemos un caso similar diferente, como Jadon [Sancho] El año pasado que luchó por varias razones.

«Luego vino a nosotros durante una temporada, fue bueno, nos ayudó a alcanzar nuestra meta. En general, creo que Jadon tuvo una buena temporada con nosotros y con suerte» Garnacho puede tener lo mismo. «

Después de firmar para Chelsea, Garnacho escribió una emoción emocional para los fanáticos del United en Instagram y dijo: «Querido Manchester. Después de unos cinco años inolvidables, este capítulo especial en mi vida ahora llega a su fin. Hemos hecho momentos que permanecerán conmigo para siempre, y estoy muy agradecido por esto.

«Gracias a los entrenadores, empleados y mis compañeros de equipo, creías en mí. Cada vez que usaba la insignia, daba todo lo que tenía.

«Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y con entusiasmo sobre lo que viene. Deseo al club nada más que éxito para el futuro, mientras espero darle todo en el próximo capítulo de mi carrera».

United completó la firma de Garnacho en una transferencia gratuita del Atlético de Madrid en septiembre de 2020 y después de su progreso en la academia y ganando la Copa Juvenil FA, el joven se convirtió en parte establecida del equipo del primer equipo.

Garnacho dejó United y anotó 26 goles en 144 actuaciones senior.

