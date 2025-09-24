Bryan Mbeumo ha quedado impresionado desde su mudanza de £ 65 millones a Man Utd y, antes de su regreso a Brentford el sábado, está firmando el verano de Ruben Amorim.

Bryan Mbeumo es la clave del éxito de United (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Cuando regresa a Brentford el sábado, Bryan Mbeumo puede consolar a sí mismo con el hecho de que no estará sujeto al tipo de abuso vitriólico de los fanáticos del Manchester United que están reservados para Alejandro Garnacho.

Por primera vez desde su movimiento de verano de £ 65 millones, Mbeemo regresa a United a su antiguo club, donde los fanáticos locales sin duda mostrarán su aprecio por su ex delantero, en lugar de que se vaya antes de irse.

En contraste con Garnacho, quien fue burlado y estrellado por los fanáticos del United mientras se calentaba durante la victoria 2-1 de United on Chelsea, la partida de Mebumo de Brentford no fue tan tóxica como la del jugador de ala Argentina, desde allí probablemente sea un héroe recurrente.

Cuando salió de Brentford, donde pasó seis años y anotó 70 goles de 242 actuaciones, Mbeumo mostró su clase al producir un video de agradecimiento para el West London Club y sus seguidores, para el viaje que compartieron.

El video representaba a Mbeumo en una nave espacial, listo para dejar su nueva aventura con United, pero no antes de pensar en algunos recuerdos sorprendentes de su tiempo en Brentford, que tuvo lugar en una pantalla de televisión. El último mensaje en la pantalla fue: «Es hora de comenzar. Gracias Brentford por todo, para siempre. Siempre los amaré y los extrañaré a todos».

La velocidad de Mbeumo recibió un error del arquero del Chelsea Robert Sánchez, en el que estaba rojo en la victoria del sábado 2-1 para United

Compare eso con el Petulante y la Bitter Exit de Garnacho de United, a pesar de que publica un mensaje con un sentimiento similar en las redes sociales, y es fácil ver por qué Mbeumo no será recibido con Rancor y Rage durante su regreso al Estadio de la Comunidad Gtech el sábado.

Mbeumo es la tierra centrada en United y se ha convertido en un comienzo positivo, el más impresionante para un jugador que estuvo detrás del resto del equipo de Ruben Amorim en su programa de pretemporada e hizo su debut durante la gira de verano estadounidense hasta el último partido, un empate 2-2 contra Everton en Atlanta.

El atacante de 26 años se limitó a 45 minutos en el estadio Mercedes Benz y recibió 74 minutos en el último apto de pretemporada para la temporada, contra Fiorentina en Old Trafford, quien terminó en un empate 1-1.

A pesar de los retrasos de otros en términos de su plan de pretemporada, Mbeumo comenzó los cinco partidos de la Premier League de United y solo en la victoria de un solo margen del sábado pasado en Chelsea, cuando fue reemplazado por Mason Mount con 21 minutos restantes.

Cuando salió del campo, Mbeumo pudo reflexionar sobre otro rendimiento productivo, sobre todo cuando dibujó el error en el que el portero del Chelsea Robert Sánchez mostró una tarjeta roja recta porque lo había sacado después de solo cuatro minutos.

El ex jugador de ala de tamaño, Garnacho, fue burlado por la mezcla de Old Trafford durante la victoria por 2-1 del sábado sobre Chelsea (Imagen: Chelsea Football Club/Chelsea FC a través de Getty Images)

Mbeumo esperaba la película principal de Benjamin Sesko del fino lanzamiento de la larga distancia del arquero Altay Bayindir, la velocidad y la conciencia del delantero unido, le dieron una ventaja crucial en la eliminación de sus perseguidores más cercanos, su progreso, Wesley Fofana, antes de llegar a la bola, Wesley Fofana, Wesley Fofana, Wesley Fofana, Wesley Fofana Recursos.

Después de la dura victoria por 2-1 de su lado para Chelsea, se le preguntó a Amorim sobre el movimiento que la tarjeta roja produjo para Sánchez y dijo que United había jugado para las fortalezas de Mbeumo al hacer carreras tempranas detrás de defensas opuestas, algo que hizo con éxito regular en Brentford.

«Con Brian es algo que vimos en las características del jugador que jugó para su último equipo», dijo Amorim, solicitó el movimiento que condujo a la tarjeta roja de Sánchez. «Puedes sentirlo en cada detalle, cada carrera, cada toque, Brian es realmente agresivo en sus carreras, por lo que queremos eso, queremos usar las cosas buenas que tuvo en su antiguo club y esas características son realmente importantes para nosotros».

Con dos goles, se le negó una volea sublime en el Derby de Manchester por un rescate igualmente espectacular de Gianluigi Donnarumma, Mbeumo ya es un vientre a la mejor firma del verano y el sábado que regresa para perseguir a su antiguo club.