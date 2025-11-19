Cómo puede Man United alinearse sin Benjamin Sesko si los peores temores de lesiones se hacen realidad

El Manchester United está esperando una actualización sobre la lesión de Benjamin Sesko después de que se marchara cojeando durante el empate contra el Tottenham Hotspur.

Bryan Mbeumo revisa a Benjamin Sesko tras su lesión ante los Spurs (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, esperará con impaciencia noticias sobre la lesión de Benjamin Sesko antes del partido contra el Everton.

Joshua Zirkzee es el único otro delantero senior disponible para Ruben Amorim, pero ha estado al margen del primer equipo esta temporada.

El United podría quedarse sin Sesko el próximo lunes cuando visite al Everton, entonces, ¿cómo se alineará si el esloveno no está en forma?

Si Amorim continúa pasando por alto a Zirkzee al nombrar su once inicial, el United adoptará un sistema sin delanteros contra el Everton. Esto permitiría a Noussair Mazraoui mantener su lugar en la banda derecha, junto con Amad en el puesto número 10. Bryan Mbeumo podría entonces moverse hacia la izquierda con Matheus Cunha liderando el papel de ‘falso nueve’.

Noussair Mazraoui contra el Tottenham

Esto le daría a Mazraoui unos minutos muy necesarios después de que Amorim volviera a la acción tras una lesión. También empuja a Amad a una posición más ofensiva, ya que el marfileño a veces tiene problemas con el lado defensivo de su papel como lateral derecho.

Sin embargo, si el Everton juega con un bloqueo bajo en Old Trafford, tener una salida de ataque como Amad en el lateral derecho podría ser una buena opción. Si comienza en ese rol, podemos esperar que Mason Mount regrese al once inicial para jugar junto a Mbeumo.

Amorim es un gran admirador de Mount y ha logrado evitar lesiones importantes en lo que va de temporada.

El United ha lucido impresionante en algunos momentos esta temporada jugando en una formación sin delanteros y con muchas opciones para que Amorim elija, la ausencia de Sesko puede no sentirse tan duramente como se podría esperar si es descartado.