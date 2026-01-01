Cómo podría ser la pesadilla de la ventana de transferencia de enero para el Manchester City

El Manchester City está en una forma sensacional, pero este escenario de pesadilla desde la ventana de transferencia de enero podría arruinar las cosas.

El contrato de la estrella del Manchester City Bernardo Silva expira al final de esta temporada (Imagen: Poul Bonser/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images)

El Manchester City llega a enero lleno de optimismo, ya que planea hacer que 2026 sea mejor que 2025. Afortunadamente para los Blues, se han colocado en una excelente posición para lograrlo al ganar ocho partidos consecutivos mientras se enfrentan al líder de la Premier League, el Arsenal, en la carrera por el título.

Pero cuando se enfrenten al Sunderland en la Premier League esta noche, los Blues saben que necesitan ganar si quieren reducir la diferencia a dos puntos. Una derrota ante los Black Cats le quitaría mucha presión al Arsenal y sería su peor comienzo hasta 2026.

Pero el día de Año Nuevo también marca el inicio de la ventana de transferencias de enero y hay algunos escenarios de pesadilla que podrían desarrollarse en el transcurso del mes y que serían un duro golpe para la visión de Pep Guardiola. Entonces, con esto en mente, HOMBRE Deportes Miró cómo sería una pesadilla de enero.

Trafford busca una salida

Regresar al Etihad Stadium para fichar por el club de su infancia debe haber sido un sueño hecho realidad para James Trafford. Después de sobresalir en el campeonato cuando Burnley aseguró el ascenso, el jugador de 23 años quizás creyó con razón que 2026 era el año en el que realmente podría desafiar a Jordan Pickford para convertirse en el número uno de Inglaterra y convertirse en la primera opción del City al mismo tiempo.

Y luego Guardiola fichó a Gianluigi Donnarumma. Desde entonces, el italiano se ha convertido en la primera opción y Trafford se ha limitado a sólo tres apariciones en la Premier League. Nadie podría culpar al portero si quisiera volver a solicitar el traspaso del City.

Es sólo tres años menor que Donnarumma, por lo que quedarse y esperar reemplazarlo no parece una opción viable. Pero una salida a mitad de temporada sería una pesadilla para el City y Guardiola preferiría lidiar con la situación en el verano.

Bernardo firma un precontrato

Al igual que cuando Ilkay Gundogan se fue por primera vez, el inicio de 2026 corre el riesgo de estar dominado por la salida o no de Bernardo Silva. Pregúntale a cualquier aficionado del City y te resultará difícil encontrar a alguien dispuesto a dejar marchar al jugador de 31 años.

Lo cierto es que el inicio de este mes significa que el centrocampista podría pactar un precontrato con cualquier equipo extranjero, lo que pondría fin oficialmente a la etapa del centrocampista portugués en el Blauw-Zwart.

Philips se queda

Desafortunadamente para Kalvin Phillips, su traslado al City en 2022 resultó ser un gran error para su carrera. Aunque el dinero era bueno y ganó la Premier League y la Liga de Campeones dos veces, solo jugó 32 partidos con los Blues.

Mantener a Phillips más allá de enero sería un desastre tanto para el club como para él. Un nuevo año y un nuevo comienzo para todos los involucrados sería perfecto. Si te quedas, lo inevitable sólo se pospondrá más tiempo.