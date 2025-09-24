Cómo obtener acceso temprano a Black Ops 7 Beta

Caminando desde el 2 de octubre y el 8 de octubre, los jugadores entusiastas pueden saltar en una parte del último juego de Call of Duty y probar el modo multijugador mismo

Los jugadores pueden jugar Black Ops 7 temprano cuando van a la tienda EE. (Imagen: Activision)

Es un gran año para los tiradores en primera persona este año con Call of Duty Black Ops 7 y Battlefield 6 que van entre ellos como si fuera 2011 nuevamente. Con los dos grandes tiradores que compiten por el dinero y el tiempo de los jugadores, los jugadores sin duda querrán probar ambos juegos para ver cuáles prefieren.

Battlefield 6 tuvo una versión beta abierta en agosto y los jugadores pueden leer mis primeras impresiones sobre esto, pero Black Ops 7 recibe su propio tratamiento beta en la primera semana de octubre. Caminando del 2 de octubre y el 8 de octubre, los jugadores entusiastas pueden saltar en una parte del último juego de Call of Duty y probar el mismo multijugador.

Mientras la beta Estará abierto a todos para que se prueben el 5 de octubre, la sesión de juego está programada para ciertos jugadores entre el segundo y el quinto. Aquellos que ordenan el juego por adelantado obtienen acceso, pero en realidad hay otra forma de saltar temprano gracias a un proveedor de banda ancha británica.

EE ha sido anunciado como el socio británico oficial de Call of Duty Black Ops 7, y tiene una promoción en su sitio para los jugadores, y no importa si son clientes o no. Los que van Esta página en el sitio de Ee -Website Buscando un formulario web en el que puedan ingresar sus datos y registrarse para obtener acceso gratuito al período de acceso temprano de la próxima versión beta.

Sin embargo, los jugadores deben actuar rápidamente. Por Tiene solo 150,000 códigos de acceso temprano para regalar, y sin duda se irán rápidamente, considerando cuán populares son los juegos de Call of Duty.

Hay una manera aún más fácil de obtener un código de acceso temprano de EE si es un cliente móvil o de banda ancha. Texto Blackops7 Desagradable 150 Y se registrará para un código de acceso temprano con la ayuda de la información de que EE ya es para usted.

Para aquellos que pierden el bote, la única otra forma es obtener acceso temprano a las Ops Beta Black Ops 7 para ordenar el juego por adelantado. Los pedidos anticipados ya están en vivo en EE Por £ 61.99, pero el juego también se puede reservar en personas como Argos » Amazonas Y La colección de juegos .

Black Ops 7 tiene éxito en el juego Call of Duty del año pasado, Black Ops 6. También es un sucesor espiritual de Black Ops 2 de 2012, que nos lleva adelante en el tiempo hasta 2035 y repite héroes y villanos importantes del pasado de la serie.

Los jugadores pueden esperar que el regreso del muro funcione, aunque la pelea se mantiene mucho más realista que algunos de los otros juegos futuristas de la serie, sin manchas de chorro o cero -gravedad que se puede ver aquí.